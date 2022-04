Calcio a 5: Serie C2. Il Mistral schianta l'Atletico, al 3M è 7-1 per i carinesi

Nulla da fare per l'Atletico, il Mistral domina una gara a senso unico

MONREALE, 9 aprile - C'è poco da dire e ancora meno da enfatizzare. Ogni volta che si incappa in una disfatta c'è lo spazio per leccarsi le ferite, ma oggi queste ferite sono molto più profonde e dolorose del solito.

Un Atletico rimaneggiato, pieno di assenze e vuoto d'animo non può nulla contro un Mistral che non può più guardare la classifica: l'unico obiettivo rimasto dei carinesi è vincere il più possibile sperando in un passo falso dei cugini dell'Isola.

Oggi non si sono limitati a questo, hanno dominato la gara sotto tutti gli aspetti. Un'esecuzione eccezionale degli schemi ed una organizzazione difensiva eccellente hanno permesso ai carinesi di gestire la partita al meglio.

L'Atletico non riesce, dal canto suo, a replicare le ottime prestazioni contro Merlo e Isola che, nonostante i zero punti conquistati, avevano fatto vedere la bontà del progetto Gallo contro le prime della classe. Poca lucidità sotto porta e tanti buchi difensivi che hanno permesso al Mistral di fare ciò che voleva.

La partita avrà questo leitmotiv per tutta la sua durata. All'8' arriva la prima rete del Mistral: destro di Turi Prestigiacomo, il giocatore con più estro degli ospiti, che trafigge Tripoli.

Quattro minuti dopo arriva il raddoppio: altra azione personale di Prestigiacomo che innesca Brunetto sul secondo palo che ribatte in porta.

L'Atletico non risponde più ai comandi della panchina e continua a subire azioni e reti: lo 0-3 arriva al 16' con la rete di Amato, e due minuti dopo su un rimpallo arriva anche lo 0-4 di Di Dio.

Solamente dopo questi minuti di blackout si inizia a vedere qualcosa tra i biancorossi. Soprattutto tra gli under, chiamati in causa viste le numerosissime assenze dei titolari. Tra tutti, Andrea Anitra e Matteo Lupo, protagonisti del primo e unico gol monrealese di giornata.

Al 24', infatti, su una punizione conquistata da Anitra dopo un'azione personale, arriva la rete di tap-in di Lupo da rapace d'area.

Le ottime prestazioni dei ragazzini della juniores sono l'unica nota positiva di una giornata stortissima. Il secondo tempo inizia, e le speranze di replicare quanto di buono fatto e visto durante gli ultimi minuti della prima frazione viene cancellato in un istante da Giuliano: il numero 8 del Mistral tira una saetta rasoterra che buca Tripoli qualche istante dopo l'inizio della ripresa.

La partita comincia a non avere più senso, si vede solo qualche azione e qualche occasione per l'Atletico, le quali saranno tutte sventate dal portiere avversario Di Maria.

Il Mistral, nel frattempo, segna altri due gol al 16' e al 18' della ripresa: prima la doppietta personale di Amato e poi, poco dopo, un'incursione personale del capitano Piscitelli.

Poche emozioni nel resto del match: l'arbitro Guagenti manda tutti sotto la doccia, che per i giocatori dell'Atletico sarà freddissima. La sconfitta era accertabile, ma la delusione dopo questa opaca prestazione è tanta.