Calcio a 5: Serie C2. Ultima spiaggia per l’Atletico Monreale, che domani sarà ospite del Resuttana San Lorenzo

A tre giornate dalla fine del campionato, l’Atletico sembra condannato a rimanere nel limbo tra playoff e zona retrocessione. Fischio d’inizio domani alle ore 15

MONREALE, 22 Aprile - Siamo quasi al capolinea di una stagione piena di colpi d’estro e di delusioni cocenti per l’Atletico Monreale. La formazione di Mister Gallo, dopo un girone d’andata deludente, si era ripresa, e pure bene, nella prima parte del girone di ritorno, arrivando a sfiorare con il pensiero la possibilità di rientrare nelle posizioni di testa valide per un posto di playoff. Una serie di sconfitte consecutive, però, ha riportato l’ambiente coi piedi per terra.

Con il Resuttana San Lorenzo, si presenta un’altra sfida dal coefficiente di difficoltà elevato. Dopo Merlo, Isola e Mistral, quindi, il calendario continua a non sorridere per l’Atletico. I palermitani sono quarti in classifica, con 15 giornate giocate e 30 punti conquistati. Il Mistral, primo in classifica, dista 7 lunghezze e ha una giornata giocata in più. All’andata è finita 3-5 per i palermitani, più stoici e precisi dei monrealesi in una sfida condizionata dalla forte pioggia. I pronostici sembrano essere nuovamente a favore del Resuttana, ma per l’Atletico questa partita rappresenta l’ultima spiaggia, l’ultima flebile speranza per dare un senso ad una stagione mediocre sotto tutti i punti di vista. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15 al Trinakria Camp. Arbitrerà la partita il signor Marco Albeggiani della sezione di Palermo.