Calcio a 5: il punto sulla B. Countdown Canicattì, Serie A2 a un passo

Per il 'Cattì' adesso manca l'ultimo metro al traguardo, in fondo crollano Meriense e Agriplus Acireale

MONREALE, 25 aprile – Una terzulima giornata di campionato, la 20esima del Girone H del campionato di futsal Serie B, che – come da noi raccontato su più versanti – ha visto il Monreale di mister La Bianca marciare fiero sotto l'arco di trionfo intitolato 'Meriense'. Frattanto, ai piani alti, il Canicattì si lancia verso i cieli della Serie A2.

Questione praticamente di matematica, che – dall'alba dei tempi – non è mai stata una semplice opinione. E questo la squadra del presidente Urso lo sa benissimo, visto che i calcoli – dopo i tre punti conseguiti contro la PGS Luce – ormai si sprecano. La spedizione punitiva colchoneros infatti fa man bassa anche in quel di Messina, stravincendo per 1-5 contro i pigiessini 4° in classifica e ancora non certi del piazzamento play-off. Cinque sono i punti di distacco dal Città di Palermo (vincente a Barcellona, contro il Mortellito, per 1-4) e sei invece quelli dall'Ecosistem Lamezia (anch'essi vittoriosi in casa contro la SIAC, 6-0). Questo vuol dire che al Canicattì praticamente basterebbe solo un altro punticino nella prossima giornata, dove incontrerà l'Agriplus, per laurearsi matematicamente campione del Girone H e neopromossa al prossimo campionato di Serie A2.

Obiettivo a un passo dunque. Così come un passo – falso – è quello commesso tanto dal Meriense, come detto contro i terribili monrealesi, quanto dall'Agriplus Acireale, che crolla anch'esso in trasferta contro il Casali del Manco (6-2), e infine dal Soccer Montalto, sconfitto dal Mascalucia (5-4). La formazione barcellonese vede adesso la zona salvezza distante quattro lunghezze, mentre gli acesi e i calabresi vengono adesso risucchiati in una spirale negativa, assestandosi momentaneamente a 25 punti. Occhio agli incroci delle ultime due giornate però: per l'Agriplus ci sarà infatti da difendersi contro il Canicattì assetato di sangue e poi contro il Mascalucia all'ultima, mentre il Soccer Montalto se la vedrà prima col Mortellito e poi all'ultima contro il Lamezia, in trasferta. Una zona salvezza che dunque dovrà praticamente attendere fino all'ultima giornata perché si possa elaborare un giudizio definitivo.

CLASSIFICA

1. ATLETICO CANICATTI' (49 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (44 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (43 PT)

4. PGS LUCE (35 PT)

5. CASALI DEL MANCO (34 PT)

6. MASCALUCIA (32 PT)

7. MONREALE (25 PT)

8. SOCCER MONTALTO (25 PT)

9. AGRIPLUS ACIREALE (25 PT)

10. MERIENSE (21 PT)

11. MORTELLITO (12 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)