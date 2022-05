Calcio a 5: il punto sulla B. L'A2 chiama, il Canicattì risponde: è storia!

La squadra del presidente Urso la spunta sulle contendenti e centra un risultato storico. Salvi Monreale e Montalto Soccer

MONREALE, 2 maggio – Non se lo sarebbe aspettato nessuno. Eppure, d'un tratto, è subito storia. Tutto vero: l'Atletico Canicattì centra l'obiettivo promozione diretta, vincendo il Girone H e assicurandosi il prossimo campionato di serie A2.

Sarebbe bastato anche un solo pareggio, che avrebbe potuto assicurare quell'unico punticino che ancora separava i sogni dalla realtà. E invece no, fino alla fine i colchoneros hanno deciso di premere forte sull'acceleratore, non deviando affatto la rotta da quella scia di vittorie che – in una cavalcata che dire ''trionfale'' è dire poco – li ha condotti fino a qui, fino alla vittoria del campionato. Il risultato finale al PalaLivatino Saetta dice 11-4 contro l'Agriplus (gli acesi vedono adesso più di qualche spettro venir fuori dall'armadio e devono ben guardarsi le spalle nell'ultima giornata dalla sempreverde Meriense, ndr), ma quel che più conta per le cronache è che con la bellezza di 52 punti in classifica, una trafila di risultati utili consecuitivi di ben sedici giornate, 96 gol fatti dai propri marcatori migliori, il Cattì può finalmente urlare al proprio successo.

Discorsi tutt'altro che chiusi invece per il piazzamento finale delle contendenti alla zona play-off, con i risultati dell'ultima giornata che dovrebbero essere – in questo senso – per forza di cose decisivi. A cominciare da Casali Del Manco (34 pt), PGS Luce (35 pt) e Mascalucia (35 pt) che nella finestra di gioco del prossimo sabato dovranno finalmente decidere quali due contendenti potranno occupare gli ultimi due posti della zona nobile della classifica. In questa 21a giornata infatti vincente – tra queste tre – è risultata solo la formazione catanese, ai danni dell'Ecosistem Lamezia (3-1 in casa). Le altre due, sia i messinesi che i calabresi, si son lasciati mettere nel sacco rispettivamente dal Città di Palermo (8-0) e dalla Meriense (7-5). Discorso a parte invece per le aquile di mister Cappello e gli orange lametini che possono già considerarsi assestati al primo e al secondo posto play-off.

A guardare comodamente dal divano-sicurezza, ma in quello di bassa classifica, si aggiungono adesso Monreale (2-9 contro la SIAC in trasferta) e Soccer Montalto (5-4 contro il Mortellito in casa). Nulla ancora scritto invece per le altre due, Agriplus e Meriense. Una poltrona per due, si direbbe. Già, perché se il Meriense dovesse pescare il jolly a Messina, vincendo contro la PGS Luce il prossimo sabato, i barcellonesi si salverebbero miracolosamente all'ultima giornata, gettando invece nella zona play-out proprio gli acesi, attesi dal difficile scontro contro il Mascalucia.

CLASSIFICA

1. ATLETICO CANICATTI' (52 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (47 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (43 PT)

4. MASCALUCIA (35 PT)

5. PGS LUCE (35 PT)

6. CASALI DEL MANCO (34 PT)

7. MONREALE C5 (28 PT)

8. SOCCER MONTALTO (28 PT)

9. AGRIPLUS ACIREALE (25 PT)

10. MERIENSE (24 PT)

11. MORTELLITO (12 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)