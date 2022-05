Domani Monreale C5-Città di Palermo, il derby che chiude la stagione

Ultima di campionato al PalaCanino: per entrambe si gioca solo per onor di firma

MONREALE, 6 maggio – La partita non ha alcun rilievo di classifica. Entrambe le squadre, con qualsiasi risultato, non modificherebbero di una virgola, la loro posizione: salvezza aritmetica già ottenuta per il Monreale, secondo posto blindato per il Città di Palermo.

La sfida tra le due squadre, però, in programma domani alle 16 al PalaCanino di Altofonte nell’ultimo match di campionato, mantiene sempre un suo fascino. Tra Monreale C5 e Città di Palermo, al di là della fisiologica rivalità, intercorrono rapporti di stima reciproca e di amicizia. Per domani, quindi, sarà l’occasione per assistere ad un incontro godibile, in cui le due squadre, al netto della mancanza di stimoli dovuta alla situazione di classifica già acquisita, si affronteranno a viso aperto, senza nessun assillo e, proprio per questo, senza pensieri nella testa.

Per il Città di Palermo, tra l’altro, la sfida con i biancazzurri di mister La Bianca, sarà pure occasione utile per tenere calde le gambe in vista dei playoff, che i rosanero giocheranno in un posizione di privilegio, avendo già chiuso al secondo posto la regular season.

Il Monreale, invece, vorrà congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico, dopo aver conquistato una settimana fa al PalaRescifina di Messina la matematica certezza di aver mantenuto la categoria.

Il match per i biancazzurri non dirà molto altro. La partita più importante il Monreale la giocherà da lunedì in poi, quando sarà necessario pianificare la stagione prossima.

Domani, quindi, ci sono tutti gli ingredienti per un sano pomeriggio di sport. Monreale News garantirà, come di consueto, la trasmissione in streaming sulla propria pagina facebook, in telecronaca diretta a partire dalle 15,55.

Palla al centro alle 16 in punto. Fischieranno i signori Domenico Saccà ed Alessandro Alfredo Cartisano, entrambi della sezione di Reggio Calabria. Cronometrista sarà Vincenzo Cambria di quella di Palermo.