Calcio a 5, il punto sulla B. All'ultima curva! L'Agriplus è salvo

Gli acesi fanno esplodere il PalaVolcan, Meriense nel Purgatorio del play-out

MONREALE, 9 maggio – Finale pazzesco, finale inaspettato. Si decide tutto all'ultima giornata, appunto all'ultima curva, di questo tortuoso Girone H del campionato nazionale di Serie B. L'Agriplus Acireale realizza l'impresa e salva la propria permanenza per la prossima stagione.

Si incendia il PalaVolcan al triplice fischio arbitrale: gli acesi – fino a questa 22a giornata con il fiato sul collo da parte del Meriense – strappano un risultato che vale tutto, oro colato rispetto alla stagione altalenante da loro disputata. Non vinceva da quattro giornate la formazione granata, tanto da venir risucchiata vertiginosamente in quella spirale negativa che per poco, anzi pochissimo, non voleva dire ''play-out''. E invece la vittoria è arrivata, peraltro all'appuntamento più importante e sicuramente più proibitivo. Di fronte infatti c'era un Mascalucia che – nel caso fosse riuscita a vincere – avrebbe conseguito uno speratissimo posto a sedere tra le contendenti ai prossimi play-off. Incroci, scontri e congiunzioni. Il campo però dice sempre la verità. E il verdetto finale parla chiarissimo: con il vitale 4-2 contro i catanesi l'Agriplus si salva, mentre in quel di Messina la PGS Luce condanna con un pesantissimo 7-6 il Meriense al Purgatorio dei play-out.

Risultato pazzesco, in chiave classifica ovviamente, anche per il Casali del Manco che fa bottino pieno contro un Atletico Canicattì che quel che aveva da chiedere alla propria stagione l'aveva già ottenuto, con la matematica promozione al prossimo campionato di Serie A2 ottenuta già nella scorsa giornata. Il risultato finale dice 3-2 per i calabresi, che ridono di gusto a spese – come detto – del Mascalucia. Candidate alla promozione tramite play-off dunque possono definitivamente dirsi adesso il PGS Luce e il Casali del Manco, che si aggiungono così a Città di Palermo, autore di un semplice terzo tempo con il Monreale (5-6), e l'Ecosistem Lamezia, a passeggio contro il Montalto Soccer (7-2). In fondo alla classifica, solo per onorare l'ultima loro sfida sul palco nazionale, Mortellito e SIAC Messina si fronteggiano a Barcellona, con il finale di 8-2 per i padroni di casa.

CLASSIFICA FINALE

1. ATLETICO CANICATTI' (52 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (50 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (46 PT)

4. PGS LUCE (38 PT)

5. CASALI DEL MANCO (37 PT)

6. MASCALUCIA (35 PT)

7. MONREALE (28 PT)

8. SOCCER MONTALTO (28 PT)

9. AGRIPLUS ACIREALE (28 PT)

10. MERIENSE (24 PT)

11. MORTELLITO (15 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)