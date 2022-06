Calcio a 5, nasce l’Asd Pioppo Futsal: giocherà il campionato di Serie D

Ieri la presentazione nella frazione alla presenza di diversi appassionati

MONREALE, 19 giugno – Una scelta fortemente identitaria. Quella di rappresentare la comunità pioppese attraverso lo sport, nel caso specifico il calcio a 5. Questo il significato nella nascita dell’Asd Pioppo Futsal, la nuova squadra di calcio a 5 della frazione.

La presentazione è avvenuta ieri, presso “Orarune”, la sede del Comitato Pioppo Comune, alla presenza di diversi appassionati. L’Asd Pioppo Futsal, in pratica, si prefigge di rappresentare la comunità pioppese e di portare in giro, con onore, per la provincia il nome della frazione, partecipando al prossimo campionato di Serie D.

I preparativi sono andati avanti già da diversi mesi e l’organigramma è già costituito, così come avviata è la ricerca di alcuni sponsor che possano sposare la causa sportiva pioppese e fornire quel supporto economico necessario ad affrontare il campionato. Il sodalizio sarà rappresentato da Fabio Gullo, nominato presidente, ma la rappresentatività può considerarsi unanime di tutta la comunità.

L’obiettivo dichiarato è quello di disputare una stagione di vertice, aspirando possibilmente al salto di categoria, sfruttando soprattutto il supporto affettivo di tutti gli sportivi pioppesi, che certamente non faranno mancare il loro affetto alla squadra pioppese che vestirà i colori giallo-verdi, storico della frazione.