Calcio a 5, il Monreale alza l’asticella: arriva Nino Cascino

Oggi la presentazione: il bomber arricchirà il roster di mister La Bianca

MONREALE, 1 luglio – L’obiettivo è quello di fare uno step in più rispetto alla passata stagione. Presto dire quale sarà e in che cosa consisterà, ma sicuramente la società biancazzurra vuole fare un po ‘ meglio della salvezza conquistata al termine dello scorso campionato.

Si inserisce in questo contesto l’ingaggio di Nino Cascino, bomber dell’Atletico Canicattì, recente vincitore del campionato che la società guidata dal presidente Vincenzo Urso ha conquistato, guadagnando la Serie A2.

Nino Cascino è stato presentato oggi in un noto bar monrealese, alla presenza dei quadri societari. 32 anni, giocatore universale, Cascino è reduce dai 20 gol realizzati con la maglia del Canicattì, ma il suo è un palmares ricchissimo, fatto di campionati di alto livello, tutti giocati a suon di gol. Nel curriculum, infatti, figurano squadre, giusto per citare le principali esperienze, come il Sant’Isidoro, il Cefalù, il Bagheria, l’Akragas, il Real Trabia, oltre che il già citato Canicattì.

A partire da fine agosto, da quando cioè inizierà la preparazione pre-campionato, sarà a disposizione di mister La Bianca con il compito di alzare il livello qualitativo della squadra e di assicurare un cospicuo bottino di reti, utili alla causa monrealese.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura - ha detto Cascino a Monreale News – in una società seria e con dei progetti importanti, ma soprattutto di ritrovare in squadra compagni con cui in passato ho condiviso momenti molto belli. Ringrazio il mister Toti La Bianca e il presidente Toni Sabella per avermi voluto fortemente. Speriamo di dare maggiore forza a questa squadra”.