Calcio a 5, il computer ha sentenziato: Real Termini-Monreale è la prima giornata di campionato

Esordio casalingo alla seconda giornata contro il Città di Palermo. Guarda il calendario del girone d'andata

MONREALE, 17 agosto – Comincerà con un doppio derby il campionato di Serie B del Monreale calcio a 5, edizione 2022-23. Real Termini in trasferta e Città di Palermo in casa saranno, infatti, le prime avversarie dei biancazzurri di Toti La Bianca.

Nella serata di ieri è stata resa nota l’articolazione del calendario del campionato che prenderà il via il prossimo 1° ottobre. Se a ciò si aggiunge che prima dell’avvio del campionato il Monreale se la vedrà il 10 settembre con la neopromossa Villaurea nella prima partita (secca) della ripristinata “Coppa di Divisione”, si capisce come i derby di inizio stagione saranno addirittura tre. Uno del pre-season, due all’avvio di campionato.

Varcare i confini della provincia ai biancazzurri toccherà alla giornata numero tre, quando è in programma il match contro il Drago Acireale, che si disputerà il 15 ottobre al PalaVolcan della cittadina etnea.

Alla quinta giornata, dopo l’impegno casalingo contro i cosentini del Città di Acri, il Monreale calcio a 5 affronterà la lunghissima e faticosissima trasferta (la più lunga del campionato) in quel di Mirto, provincia di Cosenza, sulla Jonica, quasi al confine con la Basilicata.