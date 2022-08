Nino Marra è il nuovo preparatore dei portieri del Monreale calcio a 5

Vanta una lunga esperienza nel mondo del futsal siciliano

MONREALE, 27 agosto – Non solo giocatori. Per rafforzarsi e cresce a tutti i livelli è necessario mettere a punto anche ogni tassello dello staff tecnico. Lo sa bene il Monreale calcio a 5 che fa entrare nella sua casa il nuovo preparatore dei portieri, Nino Marra.

Per lui, 53 anni, tante stagioni di esperienza nel mondo del futsal in virtù di una carriera nata con il calcio a 11 e proseguita con il passaggio ai campi di calcio a 5. La sua carriera, infatti comincia nel glorioso club del Cantiere Navale, dove esordisce a 17 anni in Prima Categoria. Poi a 18 anni, anno 1986, mister Corsino il passaggio nell’under 18 della Renato bar. Fra le tappe più significative la sconfitta nella finale scudetto .Dal 1990, grazie alla fiducia del presidente Pippo Rosano, gioca titolare nel quartiere Noce disputando tre campionati di serie B nazionali altri tre con la gloriosa Di Cristina sempre in serie B nazionale.Seguiranno campionati minori C1 fino alla D giocando fino all’età di 48 anni.

Come collaboratore dei portieri inizia nella Di Cristina per passare l’anno dopo al Pianeta Verde in A2, fino all’ultima esperienza, datata dicembre 2021 all’Under 19 del Real Termini.

“Adesso – afferma – orgoglioso e stimolato a collaborare con una società importante ed ambiziosa. Ho smesso di giocare a futsal nel 2016 togliendomi tante belle soddisfazioni. Purtroppo l’artrosi all’anca non mi ha permesso di continuare. Nel gennaio 2022 sono stato sottoposto ad intervento per protesi completa del’anca che non mi tolto l’entusiasmo e la passione di trasmettere la mia esperienza ai portieri giovani e adulti. Oggi non ho saputo dire no all’invito dell’amico ed ex compagno di gioco Toti La Bianca e poi scoprire tante belle persone che compongono lo staff tecnico e societario del Monreale C5”.