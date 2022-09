Il Monreale cala nella ripresa, la vittoria è del Villaurea

Al Paladonbosco finisce 4-2 per i neroverdi. L’avventura in coppa termina qui

PALERMO, 10 settembre – Finisce proprio sul nascere l’avventura del Monreale calcio a 5 in Coppa di Divisione. Il turno preliminare va al Villaurea, bravo a sfruttare il calo fisico dei biancazzurri e a portare a casa il match con il punteggio di 4-2.

La sconfitta arriva al termine di un incontro intenso, vibrante e giocato al massimo delle attuali possibilità delle due squadre, la cui preparazione ancora non è ottimale (non potrebbe esserlo, considerato che non siamo ancora a nemmeno a metà settembre) e tenuto conto che si è giocato in un Paladonbosco che sembrava una fornace, vista la giornata torrida quale è stata quella odierna.

Alla fine, dunque, ha prevalso il Villaurea, che h dimostrato, forse perché con un numero maggiore di giorni di preparazione nelle gambe, di resistere più a lungo alla fatica. Il Monreale, invece, ha giocato un buon primo tempo, poi nella ripresa quando si è accesa la spia rossa della benzina, è calato di intensità ed ha subìto le iniziative degli avversari.

Come sempre, siamo abituati a fare i complimenti agli avversari vittoriosi e se il campo ha detto che il Villaurea è stato vincitore, al Villaurea va stretta la mano. I biancazzurri di mister La Bianca possono solo recriminare su alcuni episodi relativi alla parte finale del primo tempo, quando, perlomeno un tiro libero, se non due, poteva essergli accordato. Non è il caso, però, di soffermarsi su episodi che avrebbero, sì, potuto cambiare l’andamento della partita (sulla direzione di gara forse la cosa migliore è sorvolare, altrimenti dovrebbero dirsi solo cose brutte), ma che non devono costituire assolutamente un alibi. Il Villaurea ha vinto, merito al Villaurea.

I padroni di casa, venendo alla cronaca, erano passati in vantaggio dopo poco più di un minuti di gioco, grazie ad una punizione di Giannusa, che sorprendeva Gabriele Catalano, per l’1-0 iniziale.

Il Monreale, però, era bravo a non disunirsi e a replicare poco dopo con un tiro secco di Salvo Murò, che impattava. Nel finale di tempo, con il Villaurea già al quinto fallo, arrivava il tiro libero che ancora Murò metteva in rete, siglando il 2-1 con il quale si andava al riposo.

Nella ripresa il Villaurea saliva in cattedra, pareggiando con un bel diagonale di Cristian Badalamenti. Il sorpasso poco dopo con una conclusione velenosa di Cipolla, che veniva deviata per poi picchiare sotto la traversa ed entrare in porta, quindi la rete del 4-2 finale, firmata da capitan Abisso, con il Monreale in inferiorità numerica, per la precedente espulsione per doppio giallo di Madonia.

Adesso i biancazzurri avranno tempo di dedicarsi serenamente al campionato, il cui inizio è in programma sabato 1° ottobre, al cospetto del Real Termini al PalaDallaChiesa di Bagheria. Il Villaurea, invece, se la vedrà sabato prossimo con il Canicattì nel match valevole per il secondo turno di Coppa di Divisione.