Calcio a 5, parte l’Open Day della scuola calcio del Monreale

Appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì al campo Giotti di Aquino

MONREALE, 17 settembre – Grande attenzione alle vicende della prima squadra, ovviamente, ma anche e soprattutto dedizione meticolosa alla possibile squadra del futuro. Quella che un domani, prossimo o remoto, potrebbe rappresentare la società anche ai massimi livelli.

Con questo intento il Monreale calcio a 5 cerca piccoli calciatori da far crescere secondo la propria filosofia che è quella di uno sviluppo armonico del fisico e del rispetto degli avversari e più in generale delle regole.

A questo scopo la società biancazzurra, va ricordato quella che nel settore del futsal rappresenta in maniera più alta la cittadina normanna, dovendo disputare per il secondo anno consecutivo il campionato nazionale di Serie B, organizza tre appuntamenti per individuare giovani calciatori.

L’appuntamento con l’Open Day è triplice: lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 settembre, dalle ore 16 alle ore 18 presso il centro sportivo “Antonio Giotti” di Aquino.

Lì, i piccoli calciatori, appartenenti alle varie fasce di età, troveranno i due mister che rappresenteranno la società in questa nuova ed entusiasmante avventura: Benito Micalizzi e Piero Ganci. Entrambi vantano una grande esperienza nel settore, avendo svolto questa attività per lungo tempo. Saranno a disposizione dei piccoli e dei loro genitori e certamente sapranno venire incontro alle esigenze di tutti.