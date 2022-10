Calcio a 5, il punto sulla B: Città di Palermo no stop! Si ferma l'Ecosistem

Tre su tre le vittorie per i rosanero che fuggono in testa alla classifica, zero punti ancora per Real Termini e Arcobaleno Ispica

MONREALE, 17 ottobre – Non si fermano più. La vittima, questa volta, è la neopromossa Real Termini, ma lo spartito è praticamente lo stesso. Vince ancora il Città di Palermo e si conferma, al termine di questo giro, ancora in testa alla classifica.

Prova maiuscola dei ragazzi di mister Cappello che – dopo i risultati conseguiti contro Arcobaleno Ispica e Monreale C5 nella difficile gara contro i biancazzurri a Piana degli Albanesi – arrotondano ancor di più il punteggio in classifica, salendo a nove punti e sganciando già Ecosistem e Megara Augusta. Con un tabellino finale che dice addirittura 6-1 (tripletta di un superlativo Bartolo Rizzo, miglior marcatore delle aquile in queste tre giornate) insomma sono già tante reti e soprattutto tanta tanta sicurezza per i rosanero, che in questa stagione non hanno fatto mistero di voler puntare al jackpot più stuzzicante della classifica. Real Termini che non riesce ancora a sbloccarsi sul piano del punteggio, rimanendo ancorata ancora al fondale a braccetto con l'Arcobaleno Ispica appunto, senza sorriso anche contro Città di Acri, nella gara in trasferta a Cosenza (3-0). Si dividono la posta in gioco Ecosistem Lamezia e Mirto, stoppati da un pari (2-2) che vuol dire secondo posto per gli orange e sesto invece per i bianco-azzurri, sopra un solo punto rispetto al Casali del Manco, perdente contro il Megara Augusta (6-4). Non riesce a risollevare la testa invece il Monreale C5, che perde rocambolescamente contro Drago Acireale (4-3) mentre torna alla vittoria contro il Messina Futsal il Mascalucia C5.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (9 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (7 PT)

3. MEGARA AUGUSTA (7 PT)

4. DRAGO ACIREALE (6 PT)

5. CITTA' DI ACRI (6 PT)

6. MAIN SOLUTION MIRTO (4 PT)

7. CASALI DEL MANCO (3 PT)

8. MONREALE C5 (3 PT)

9. MASCALUCIA C5 (3 PT)

10. VILLAUREA (2 PT)

11. MESSINA FUTSAL (1 PT)

12. REAL TERMINI REKOGEST (0 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (0 PT)