Calcio a 5: Serie C2. È l’ora del riscatto per l’Atletico Monreale: sfida all’Akragas per i tre punti

La squadra di Mister Gallo deve tornare alla vittoria contro gli agrigentini per tornare a lottare per la promozione. Fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 28 ottobre - L’incostanza nel rendimento e nei risultati per l’Atletico Monreale sta, pian piano, diventando un problema sempre più ingombrante per le speranze di promozione per la formazione monrealese, che continua a peccare di testa e di forza nelle gambe nei momenti decisivi.

La sconfitta di sabato scorso contro il Futsal Emiri deve essere solo un - altro - incidente di percorso, normale e accettabile visto che siamo ancora ad inizio anno e il rodaggio sarà completo solo tra qualche partita. Ciò che manca all’Atletico, però, è spesso la testa e la mentalità giuste per chiudere le gare e portare punti a casa. Obiettivi che mister Gallo si è già prefissato di raggiungere questo sabato 29 ottobre dove, ancora al Cus Palermo in via del tutto eccezionale, l’Atletico Monreale affronterà l’Akragas Futsal, una delle due formazioni di Agrigento.

Rispetto ai loro concittadini, l’Akragas è messa molto meglio in classifica: in quattro gare gli agrigentini hanno perso solo una volta, raccogliendo sette punti che, per ora, li piazzano al quarto posto a pari merito con il Sant’Isidoro Bagheria. È una squadra molto fisica, che vuole fare dell’esperienza la sua arma migliore: sicuramente una presentazione che potrebbe spaventare i “colchoneros”, ma una prestazione convincente spazzerebbe ogni dubbio sulla gestione Gallo e sulla tenuta mentale dei monrealesi, che però hanno l’assoluto bisogno di fare punti.

L’obiettivo quindi è fissato, e l’appuntamento pure: come detto prima, la partita, come detto, sarà disputata domani al Cus di Palermo, con il fischio d’inizio previsto per le ore 16.

Il fischietto della partita sarà Francesco Santangelo, della sezione di Trapani. La sfida sarà trasmessa in diretta Live, con telecronaca annessa, dalla pagina ufficiale dell’Atletico Monreale.