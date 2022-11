Calcio a 5: Coppa Sicilia. Atletico, sei questo! Battuto l’ASD Jato per 6-4

Decidono le super prestazioni di Macaluso e Gentile. Per il passaggio del turno sarà decisivo lo scontro con il Futsal Emiri

SAN GIUSEPPE JATO, 2 novembre - Nel silenzio di un periodo buio, solo le grandi teste riescono a trovare il modo per andare avanti. Per l’Atletico, l’unico limite di questo inizio stagionale sembrerebbe essere stato principalmente un’attitudine sbagliata quando si doveva scendere in campo.

Le recenti prestazioni sottotono del campionato, però, sono passate in secondo piano dopo l’ottima vittoria per 6-4 in Coppa Sicilia, nella sfida di oggi contro l’ASD Jato.

Contro la squadra jatina, i “colchoneros” di mister Gallo hanno dovuto utilizzare tutta la loro fisicità, limando tutte le scorie dovute alla stanchezza sia mentale che fisica dei diversi impegni stagionali. La partita sembrerebbe essere l’ennesimo patibolo per la squadra del presidente Vaglica, ma i monrealesi ci credono fin da subito, e il risultato dà loro presto ragione: è Roberto Macaluso a sbloccare l’incontro con un ottimo tiro che infilza il portiere avversario al minuto numero 8. L’Atletico continua a pressare fortemente la squadra di casa che, nonostante la presenza asfissiante degli avversari, riesce comunque a trovare la rete del momentaneo pareggio con Alamia al 14’.

Il leit-motiv poco lieto di questa stagione dell’Atletico, fino ad adesso, era stato quello di perdere la testa e la gestione della partita, contribuendo e non poco a facilitare la rimonta agli avversari. Ieri, però, sembrerebbe esserci stato quel “click” che ti fa svoltare la stagione. Il primo tempo, infatti, si concluderà con il punteggio di 2-1 Atletico, dopo che Marco Gentile ha trovato la terza rete consecutiva in stagione al 23’.

La partita per l’Atletico, però, è appena cominciata: nel secondo tempo la squadra di Gallo si scatena trovando in poco più di un quarto d’ora ben quattro reti: al 33’ Macaluso trova la sua doppietta personale, assestando il risultato sull’1-3. A Gentile toccherà la stessa sorte al 41’, trovando l’1-4. C’è spazio anche per il giovane Andrea Anitra. sempre più una certezza di questa formazione, che trova la rete dell’1-5 al minuto numero 45. Al 50’ Macaluso riesce a siglare la sua seconda tripletta stagionale, dopo quella inflitta al Favignana alla prima di campionato. Il punteggio, a dieci minuti dal termine più recupero, recita quindi 1-6.

L’Atletico, dopo di ciò, entra in letargo: lo Jato comincia a prendere fiducia e, non avendo ulteriori soluzioni, si getta tutto all’attacco alla ricerca disperata di reti. La vittoria, infatti, è l’unico modo per la formazione jatina di rimanere attaccata alla possibilità di qualificazione nel girone, dopo la sconfitta esterna contro il Futsal Club Emiri.

Complice anche l’aver raggiunto più di cinque falli subiti, la squadra di casa comincia a cercare di più il contatto con gli avversari, il che, se ritenuto falloso dall’arbitro, porterebbe ad un tiro libero. La tattica funziona, e lo Jato si presenta per ben 4 volte dal dischetto del tiro libero ma, dall’altra parte, il portiere dell’Atletico Morrione non è dello stesso avviso. Il numero 46 è in stato di grazia: già diversi interventi avevano salvato il risultato in condizioni di partita più incerte, ma negli ultimi minuti è riuscito davvero a superarsi.

Sui quattro tiri liberi tirati dallo Jato, infatti, solo due sono andati a segno, al 53’ (realizzato da Finazzo) e al 64’ (realizzato da Alamia). Alamia, in mezzo ai due tiri liberi segnati dalla sua squadra, aveva trovato anche la via del gol al minuto 61.

La partita, quindi, finisce sul risultato di 4-6 per gli ospiti, che sul finale hanno anche sprecato l’occasione per rendere ancora più rotondo il punteggio con un tiro libero sbagliato da parte di Lanza a tempo scaduto.

Vittoria importante, che dà fiducia al gruppo di mister Gallo. L’ottima prestazione dell’Atletico è valsa i tre punti che permettono ai monrealesi di giocarsi la qualificazione nell’ultima partita del girone, il 26 novembre contro il Futsal Club Emiri, anch’essi a tre punti.

Il prossimo impegno dell’Atletico Monreale sarà il 6 novembre ad Alcamo, dove ad aspettare i monrealesi sarà presente il Bonifato Alcamo Futsal, attuale capolista del Girone A di Serie C2.