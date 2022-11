Calcio a 5: Serie C2. Atletico, ecco la svolta! Sconfitto il Città di Marsala per 8-4

L'Atletico gioca sul velluto contro i terzi in classifica, ritornando alla vittoria in casa dopo quasi due anni

PALERMO, 12 novembre - L'arte di rialzarsi dopo i momenti bui appartiene solo a chi ha masticato sia le vittorie più belle che le sconfitte più pesanti. E rialzarsi, per l'Atletico Monreale, non è mai stato così difficile come in questo periodo.

Evidenti problematiche, sia tecniche che tattiche, ma anche di natura strettamente mentale, sono risaltate all'occhio di tutti, con i risultati che svolgevano sia il ruolo di testimone, sia il ruolo di carnefice dell'esperienza versione 2.0 di mister Gallo sulla panchina monrealese. Eppure, finalmente, qualcosa sembrerebbe essere cambiato: l'interruttore è stato premuto, il gruppo è stato premiato e l'Atletico è tornato grande.

La partita contro il Città di Marsala è stata sin da subito descritta come una tra quelle più difficili del calendario. I marsalesi, prima del sabato di gara, stazionavano al terzo posto in classifica con 12 punti conquistati. I monrealesi avevano dalla loro una ritrovata verve, dopo l'ottima prestazione contro il Bonifato Alcamo, culminata però con la sconfitta, e la vittoria sul campo dell'ASD Jato. Eppure, il vento che soffiava al CUS Palermo, nel pomeriggio di oggi, è diverso: sa di vittoria.

La partita si mette subito bene per l'Atletico: è infatti Roberto Grimaudo a sbloccare la partita al 3' minuto del primo tempo. Servito splendidamente da Morrione, il 22 biancorosso conclude a rete sfoggiando la sua freddezza, venuta meno nella sfida di sabato scorso contro il Bonifato. L'Atletico ha un atteggiamento passivo ma efficace: il Città di Marsala detiene il primato nel possesso palla, ma più volte le azioni degli ospiti si infrangono nel muro "colchoneros", rappresentato perfettamente dai difensori o dal portiere Giovanni Morrione, in stato di grazia. I padroni di casa calano il tris in poco tempo: i contropiedi sono letali e, nel giro di tre minuti, Lanza sigla il 2-0 su assist al bacio di Lo Giudice al 25', e lo stesso Lo Giudice tre minuti dopo finalizza alla perfezione un'azione personale degna di nota.

I marsalesi non ci stanno, soprattutto il numero 10 Salvo Piacentino: il bomber è, alla vigilia del match, il capocannoniere del campionato con 11 centri, e non vuole di certo interrompere la tradizione positiva di queste prime sei giornate. Un uno-due rapidissimo trafigge la difesa dell'Atletico: nel giro di pochissimi secondi tra il 29' e il 30' il talento marsalese trova le reti del 3-1 e del 3-2. Sembra l'inizio per una rimonta incredibile degli ospiti, ma nell'Atletico scatta quel qualcosa che serve (e sarebbe servito più volte nel corso di questa stagione) per mantenere la testa durante il corso della gara. Gli uomini di Gallo, inoltre, si riscoprono cinici, sfruttando al meglio le poche occasioni che si palesano davanti. Su un'altra traccia di Lo Giudice, durante il secondo minuto di recupero della prima frazione, segna anche Roberto Macaluso, trovando quindi il gol del 4-2 che chiude il primo tempo.

L'ottima prestazione che si è vista nel primo tempo era una stretta parente del rendimento offerto dai biancorossi anche nella sfida contro il Bonifato Alcamo: l'obiettivo dei monrealesi era quello di non replicare il pessimo secondo tempo della trasferta di sabato scorso. Detto fatto, l'Atletico non si è fatto pregare: il secondo tempo, per intensità e mentalità probabilmente è stato anche migliore del primo. Lo score comunque non cambia fino al minuto numero 15' della ripresa: un'ingenuità di Roberto Macaluso, entrato in scivolata nell'area di rigore colpendo un uomo del Città di Marsala, regala l'opportunità dal dischetto a Salvo Piacentino, che sigla la rete del momentaneo 4-3. La tripletta del numero 10 regala una gioia solo momentanea agli ospiti, privati subito dopo di Milazzo, espulso dopo aver rivolto parole poco consone ad arbitro ed avversari in occasione del gol.

L'Atletico sfrutta subito la superiorità numerica trovando la rete del 5-3 con Macaluso qualche istante dopo al minuto numero 16'. La partita si incanala quindi su un binario preferenziale per i monrealesi, che troveranno, in seguito ai tentativi del Città di Marsala di riagguantare la sfida con l'ausilio del quinto uomo d'attacco, altre tre reti: al 21' con Gentile, al 29' con Macaluso, alla sua terza tripletta stagionale, e al 30' con Lanza. A nulla è servita la rete di capitan Rodano per il Città di Marsala, avvenuta a risultato già acquisito.

Finisce così al CUS: l'Atletico torna alla vittoria sul campo in casa dopo quasi due anni di attesa. Una vittoria dai mille significati, dove quello più importante coincide con il riscatto trovato e la dimostrazione che la squadra che ha a disposizione Mister Gallo è degna di combattere per le posizioni più alte di quelle in cui, attualmente, si trova.

La prossima partita dei "colchoneros" sarà giorno 19 novembre contro il San Gregorio Papa. Partita decisiva per confermare se quanto di buono dimostrato è roba vera e tangibile, o se è solo stata una rondine che non ha fatto primavera.