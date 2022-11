Domani Monreale C5–Villaurea, sarà il terzo derby del campionato

Si gioca alle 17 al palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi

MONREALE, 18 novembre – Sarà il derby numero tre. Il quarto, se si considera pure la Coppa di Divisione. Sarà la terza volta, quindi, che il Monreale calcio a 5 sfida una compagine appartenente alla Città Metropolitana hinterland di Palermo.

Lo farà incrociando il Villaurea, domani al palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi, nella gara valevole per l’8^ giornata del campionato di Serie B (Girone H), dopo aver avuto la meglio sul Real Termini alla prima del torneo e aver incassato una sconfitta una settimana dopo contro il Città di Palermo. Contro il Villaurea, invece, nella gara di Coppa di Divisione, nella partita d’esordio della stagione, furono i neroverdi ad imporsi.

Domani, quindi, sarà derby a tutti gli effetti con tutto ciò che i derby comportano: rivalità, agonismo, adrenalina, ma soprattutto rispetto reciproco e impegno fino all’ultima goccia di sudore.

Le due squadre si sconoscono a menadito, perché molti di loro hanno giocato anche con la maglia opposta, così come in altre squadre. Villaurea e Monreale arrivano al match con stati d’animo opposti: gli uomini di Antonio Gallo sono reduci dalla brillante vittoria una settimana fa in casa propria, quando hanno vinto la resistenza dell’Arcobaleno Ispica. Il Monreale, invece, proviene dalla non brillante trasferta di Messina, dove è stato sconfitto dalla formazione locale.

Per entrambe la partita di domani vorrà dire molto: il Villaurea, vincendo, potrà tirarsi fuori in maniera decisa dalle secche della bassa classifica in cui finora ha navigato, il Monreale, invece, potrà capire cosa potrà fare “da grande”: se ambire a qualche posto di rilievo o tornare nell’anonimato, pensando solo a salvarsi.

Il Villaurea non disporrà di Salvatore Cassata, espulso sabato scorso e squalificato per un turno dal giudice sportivo. Discorso diverso per il Monreale calcio a 5, che non potrà contare su Salvo Pitarresi, Mirko Sorrentino e Gabriele Catalano, che hanno interrotto anzitempo il loro rapporto con il club biancazzurro. In ogni caso sarà partita vera, combattuta e – si spera – anche emozionante.

Monreale News trasmetterà, come di consueto, il match in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook, a partire dalle 16,55.

Fischio d’inizio alle ore 17. Dirigerà l’incontro una coppia calabrese: Lucy Molinaro della sezione di Lamezia Terme e Davide Gammaro di quella di Rossano Calabro. Cronometrista: Davide Grasso della sezione di Palermo.