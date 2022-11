Domani Mascalucia-Monreale, un test per vedere se il vento è cambiato

Al PalaWagner formazione fortemente rimaneggiata per i biancazzurri, decimati dalle assenze

MONREALE, 25 novembre – Più che una sconfitta è stato un terremoto. E dopo le batoste sul campo è stata la volta di quelle disciplinari. Sabato scorso gli schiaffoni sono arrivati per mano del Villaurea, in settimana ad avere la mano pesante è stato invece il giudice sportivo.

Al di là di una sanzione pecuniaria alla società, sono arrivate infatti le squalifiche: quattro giornate per mister La Bianca, tre ciascuno per Michele Palazzotto e Vincenzo Madonia, entrambi espulsi sabato scorso. Misure fortemente spropositate rispetto a quello che si è visto in campo, dettate dal referto “di fuoco” che certamente l’arbitro Lucy Molinaro, che ha scelto ben presto di assurgere al ruolo di protagonista (in negativo), ha presentato alla giustizia sportiva.

Un bollettino di guerra che probabilmente avrà visto solo lei, ma che certamente mette il Monreale calcio a 5 in una situazione di difficoltà. La società, però, non è stata a guardare ed ha già presentato formale ricorso alla Corte di Giustizia sportiva, sperando che il giudizio di secondo grado possa essere più mite.

Frattanto domani c’è da affrontare la difficile trasferta di Mascalucia nella partita valevole per la 9^ giornata, per incontrare una squadra costruita per disputare un campionato di vertice, dove Longo e Tamurella trascinano un gruppo solido, che, soprattutto davanti al pubblico del PalaWagner, vorrà fare di tutto per fare bella figura.

Mister La Bianca, fa la conta (piuttosto lunga) degli assenti e dovrà fare ricorso ai promettenti giovani della formazione dell’Under 19, sapendo che questi, come tutti i giovani, porteranno con sé sia la loro inesperienza, ma anche il loro entusiasmo.

Si gioca alle 16 in punto. Fischieranno i signori Andrea Codebue della sezione di Crema e Marco Criscione di quella di Bergamo. Cronometrista Luigi Federico Barbagallo della sezione di Acireale.