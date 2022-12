Il Monreale cede alla distanza, a Lamezia arriva un’altra sconfitta

I biancazzurri in formazione largamente rimaneggiata, cedono per 4-0

LAMEZIA TERME, 10 dicembre – Non porta bene al Monreale calcio a 5 il PalaSparti di Lamezia Terme, dove i biancazzurri cedono il passo alla formazione di casa col punteggio di 4-0, al termine di un match in cui la resistenza è durata grosso modo per un tempo soltanto.

In casa di una delle più quotate compagini del campionato il Monreale si era presentato in formazione largamente rimaneggiata, dovendo fare a meno di diversi titolari e dovendo, per questo, attingere a piene mani dall’Under 19. C’era da farsi poche illusioni, quindi, in chiave risultato. Pur partendo nettamente sfavoriti, però, i ragazzi di mister Messina (anche oggi lui in panchina) hanno onorato l’impegno così come dovevano, tenendo testa ai calabresi per un tempo buono, per poi cedere alla distanza di fronte alla maggiore esperienza dei padroni di casa.

Non era questa la partita in cui il Monreale doveva giocarsi il campionato. Ci saranno altri impegni di maggiore caratura e di maggiore importanza. Eppure chi è andato in campo oggi ha fatto il suo dovere, non risparmiando una sola goccia di sudore e dando l’anima, fin quando ha potuto.

I ragazzi di Josè Messina hanno tenuto il campo con impegno e dignità per tutto il primo tempo, chiuso col punteggio di 1-0 per il Lamezia e sfiorando il gol in più di una circostanza.

Poi nella ripresa il maggiore tasso tecnico e l’esperienza dei padroni di casa sono venuti fuori e piano piano la resistenza monrealese si è sgretolata.

A segno sono andati Gerbasi (due volte), Caminero e Deodato, per un 4-0 finale che fotografa l’andamento del match. Le note liete del match arrivano dal debutto in maglia biancazzurra degli under Zappulla, Tabita e Butera e del portiere neo-tesserato Quartararo. Un fatto che fa ben sperare per il futuro, a cominciare da sabato prossimo, quando col rientro degli squalificati Murò, Palazzotto e Catalano il Monreale affronterà l’Arcobaleno Ispica, in una partita da affrontare col massimo della concentrazione e dell’impegno.