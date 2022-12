Domani Monreale C5-Arcobaleno Ispica, per chiudere l’anno in bellezza

È uno scontro diretto che vale doppio. Telecronaca diretta su MonrealeNews dalle 17

MONREALE, 16 dicembre – Diciamocelo francamente: il momento è stato veramente difficile. L’ultimo mese del Monreale calcio a 5 è stato caratterizzato da eventi che hanno messo a dura prova la solidità di squadra e società, tra abbandoni, squalifiche e risultati alterni.

Ora, però, la voglia è quella di svoltare e soprattutto di chiudere in bellezza l’anno solare. L’occasione arriva in concomitanza dell’ultimo impegno ufficiale del 2022 che vedrà i biancazzurri opposti all’Arcobaleno Ispica, formazione ultima in classifica del campionato.

Non tragga in inganno la graduatoria, però, la compagine iblea si è rinforzata e domani arriverà al palazzetto di Piana degli Albanesi intenzionata a dare battaglia, per cercare di abbandonare la posizione di fanalino di coda che al momento occupa.

In casa biancazzurra, però, la concentrazione è quella dei giorni più importanti, quella che servirà per affrontare come si deve un impegno che ha valore doppio. Il Monreale, infatti, non vuole e non deve dimenticare che il suo primo obiettivo è quello di mantenere la categoria cadetta. Ecco perché il match con l’Arcobaleno, squadra diretta concorrente assume particolare rilievo.

Fra i convocati torna a figurare Michele Palazzotto, che ha finito di scontare le tre giornate di squalifica inflittegli (ingiustamente) dal giudice sportivo nel corso dei “fattacci” della partita con il Villaurea. Non ci sarà più (ma la notizia chi segue le vicende del futsal siciliano già la conosceva) Vincenzo Madonia, accasatosi al Città di Palermo. Ci sarà invece, nuovamente, Gigi Mistretta, che ha scontato la squalifica derivante dall’espulsione rimediata contro il Casali del Manco.

Il match, come di consueto, potrà essere seguito i telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Palla al centro alle ore 17 in punto. Fischieranno Mirko Cino della sezione di Modena e Andrea Salanitro di quella di Catania. Cronometrista Giovani Conte, anch’egli di Catania.