Calcio a 5, domani si gioca il ''1° Memorial Isidoro Giangreco''

Il torneo vedrà impegnate le quattro squadre del territorio monrealese. Si svolgerà a partire dalle 18 al campo Arkimede di Monreale

MONREALE, 22 dicembre - Sono finiti i preparativi per la prima edizione del “Memorial Isidoro Giangreco”, dedicato alla memoria della scomparsa del rinomato medico sportivo monrealese.

Il torneo, organizzato dal DS del Futsal Club Monreale Alessio Tarallo (già mente pensante del ben riuscito “Torneo dei Quartieri” di questa estate) e con il patrocinio gratuito del Comune di Monreale, vedrà la partecipazione delle quattro squadre del territorio monrealese: il Monreale C5, l’Atletico Monreale, il Futsal Club Monreale e il Pioppo Futsal.

Il teatro delle sfide sarà il Campo Arkimede, già casa del Futsal Club Monreale e del Pioppo Futsal.

Le quattro squadre si affronteranno in un girone all’italiana dove le partite dureranno 20 minuti (10 per tempo). Alla fine degli incontri, le due squadre che hanno ottenuto più punti si esibiranno nella finalissima dalla durata di 30 minuti (divisi in due tempi da 15).

L’idea è stata accolta felicemente dai presidenti delle squadre invitate, dal sindaco Alberto Arcidiacono, dalla famiglia del dottore Giangreco e dall’amministrazione comunale. Alla fine delle sfide, avverrà il tradizionale saluto finale con conseguente scambio di auguri tra i giocatori in campo e i presenti fuori.

Il torneo, pensato come momento di aggregazione per la comunità monrealese, sarà un’ottima vetrina per le formazioni invitate, oltre che essere una grande e sana festa per lo sport del paese e un giusto tributo per la memoria del dottore Isidoro Giangreco.

Sarà possibile seguire la diretta del torneo con telecronaca sulla pagina facebook di Monreale News.