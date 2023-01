Calcio a 5: Serie C2. Per l’Atletico anno nuovo, stesse ambizioni

Domani i monrealesi tornano in campo contro il Favignana (ore 15) per la prima uscita del 2023

MONREALE, 6 gennaio - Anno nuovo, stesso Atletico Monreale, stessa voglia di fare bene per far sì che il sogno play-off diventi realtà. Domani, 7 gennaio, alle ore 15 il girone di ritorno dei “colchoneros” deve iniziare così come si era concluso quello d’andata.

Sono ormai sei le partite (contando anche il pareggio nella sfida di Coppa Sicilia contro il Futsal Emiri che ha sancito la qualificazione agli ottavi della squadra del presidente Vaglica) senza sconfitte per l’Atletico, e la sfida di domani contro il Favignana è un’occasione importante per rimanere attaccati al treno play-off per i monrealesi.

La sfida contro la formazione isolana, infatti, è solo un antipasto rispetto alla serie di impegni che l’Atletico dovrà affrontare nelle prossime settimane. Gli ottavi di Coppa contro il Marsala e le sfide in campionato in rapida successione contro Sant’Isidoro Bagheria, Sicilia Futsal, Futsal Emiri e Akragas saranno il banco di prova decisivo per i monrealesi: un ottimo bottino di punti e vittorie consentirebbe ai ragazzi di mister Macaluso di poter continuare a sognare l’approdo ai play-off; di contro, ogni passo falso potrebbe compromettere il lavoro di un’intera stagione.

L’Atletico, bloccato solo dalla sosta natalizia, può e deve riprendere l’ottimo momento di forma fisica e mentale, aiutato anche dai diversi nuovi acquisti arrivati nel mercato invernale grazie alle prodezze del DS Salvo Mineo: se Tony Costanzo si è già messo in mostra, adesso toccherà ai Luigi Perez prendersi la scena.

Il Favignana, squadra che occupa la penultima posizione in campionato con soli 7 punti conquistati, non è comunque una squadra da sottovalutare, nonostante la fatica del viaggio pesante e la situazione di classifica deficitaria. All’andata è finita 10-3 per i monrealesi: risultato che aveva dato un’ottima iniezione di fiducia per l’inizio della stagione.

L’appuntamento è previsto per le ore 15 al CUS Palermo: orario anticipato rispetto al solito ruolino di marcia degli impegni casalinghi dei monrealesi, scelto ad hoc per permettere ai giocatori favignanesi di completare prima le operazioni di rientro a casa.

L’arbitro della partita sarà Davide Gaglio della sezione di Palermo.

La diretta della partita con tanto di telecronaca sarà visibile sulla pagina ufficiale Facebook dell’Atletico Monreale.