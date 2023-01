Calcio a 5: Serie C2. Atletico, ora si fa sul serio: contro il Sant’Isidoro Bagheria c’è in palio una fetta di play-off

Al centro sportivo San Marco si decide in piccole dosi la stagione dei monrealesi. Fischio d’inizio domani alle ore 16,30

MONREALE, 20 gennaio - Piano piano, tutti i nodi vengono al pettine. Frase migliore è difficile da utilizzare per descrivere la situazione di calendario attuale dell’Atletico Monreale. La squadra di mister Macaluso avrà settimane difficili dal punto di vista degli impegni da affrontare, che sono perlopiù scontri diretti per le zone alte della classifica.

Da sommare, poi, la doppia, intensa, sfida con il Città di Marsala per il prosieguo nella Coppa Sicilia C2. Tante energie fisiche e mentali da utilizzare e non sprecare, per ritrovarsi alla fine di questo uragano con la casa ancora integra.

La partita di domani, intanto, vedrà i “colchoneros” rapportarsi sul campo contro una delle formazioni più in forma dell’intero campionato. Il Sant’Isidoro Bagheria è una squadra con buone idee e ottimi giocatori che, nonostante una parziale inesperienza nella categoria, sta riuscendo a fare la voce grossa e, attualmente, a posizionarsi in un posto privilegiato in classifica che, allo stato attuale delle cose, significherebbe play-off. Stessa sorte vuole che gli sia destinata l’Atletico: per capire se questa stagione sarà carne o sarà pesce molto dipenderà da queste settimane che verranno.

Sant’Isidoro e Atletico si distanziano in classifica di 3 punti: 25 i bagheresi, 22 i monrealesi. Una vittoria per gli ospiti firmerebbe l’aggancio, un successo per i padroni di casa li lancerebbe verso le battute finali della stagione con diverso vantaggio da gestire. I bagheresi, inoltre, provengono dallo scontro diretto contro l’Akragas perso al PalaMoncada: farsi sfuggire un’altra occasione di allungare sulle dirette concorrenti potrebbe risultare fatale.

All’andata era finita 2-3: i gol dei nuovi acquisti Roberto Lanza e Roberto Macaluso non bastarono per evitare la prima sconfitta stagionale. L’Atletico, dal canto suo, spera che l’esito della gara di ritorno possa essere ben diverso. Non è una finale, ma una vittoria avrebbe un’importanza decisiva sull’economia della corsa ai play-off per entrambe le formazioni. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 al Centro Sportivo San Marco di Bagheria. Il fischietto della partita sarà Antonio Spagnolo della sezione di Trapani. La telecronaca diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.