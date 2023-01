Domani Città di Palermo-Monreale C5, sarà un bel derby

I biancazzurri, reduci dal pareggio in extremis con il Real Termini, di fronte ai rosanero che puntano in alto

MONREALE, 20 gennaio – Il pareggio acciuffato per i capelli a soli 23” dalla fine sabato scorso contro il Real Termini ha restituito fiducia. Tanto per aver tenuto a distanza la squadra termitana in classifica, quanto soprattutto per la bella dimostrazione di carattere fornita negli ultimi minuti della gara.

Il modo migliore per prepararsi all'importante appuntamento di domani, quando il Monreale calcio a 5 sfiderà il Città di Palermo nel match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B (Girone H).

Sarà un derby e come tutti i derby si presenta come una sfida sentita da ambo le parti, fra due delle squadre più importanti del panorama del futsal della provincia di Palermo (assieme al Real Termini ed al Villaurea, anch'esse impegnate nel campionato cadetto). Al PalaOreto si affronteranno due società fra le quali c'è la comprensibile rivalità, ma – cosa più importante – anche il massimo e reciproco rispetto.

Il Monreale, dopo il difficile periodo dicembrino durante il quale si è assottigliato l'organico, si presenta alla gara con il morale più alto, deciso a fare una partita di grande impegno e di grande sacrificio, per contrastare il passo dei rosanero, formazione che non ha mai fatto mistero di puntare in alto.

La squadra di mister Cappello, però, probabilmente non vive il suo momento migliore, considerato che è reduce da due sconfitte consecutive, maturate ad opera dell'Ecosistem Lamezia e dell'Arcobaleno Ispica. Questo dato, però, non deve trarre in inganno: i rosanero sicuramente, vorranno dare il massimo per tornare a far punti e a riprendere il cammino in classifica, dopo le due battute d'arresto.

Il match sarà trasmesso in telecronaca diretta anche sulla pagina facebook di MonrealeNews a partire dalle 16. Fischierà una coppia di arbitri catanesi: Salvatore Pagano ed Emanuele Nazareno Di Gregorio. Cronometrista Bernardo Masaniello.