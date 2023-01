Monreale C5, il trend è ancora negativo: l’Acireale porta a casa i tre punti

Al palazzetto di Piana degli Albanesi finisce 6-4 per gli etnei

PIANA DEGLI ALBANESI, 28 gennaio – Al momento c’è poco da fare: bisogna stare rintanati il più possibile, in attesa che la bufera si attenui. Sperando che vada via al più presto e che, quanto prima torni a risplendere il sole.

In attesa di tornare all’azzurro, il cielo sopra il Monreale calcio a 5 continua a restare grigio, con tendenza al nero. È stato così pure oggi, contro il Drago Acireale, nel match valevole per la terza giornata di ritorno.

Con un organico ridotto all’osso, cui si è aggiunta la squalifica del bomber Murò, gli uomini di Toti La Bianca hanno giocato una buona partita, hanno versato tutte le gocce del loro sudore, hanno dato il 101% delle loro possibilità, ma il risultato non è arrivato. Il suono della sirena, al termine di 40’ minuti combattuti, ma corretti, ha trovato la vittoria degli acesi per 6-4. Per ottenere i tre punti bisognerà aspettare ancora, speriamo solo una settimana, perché oggi questi benedetti tre punti li ha messi in tasca la formazione etnea, che ha giocato una buona partita, ha dimostrato di essere cinica, soprattutto nei momenti importanti della partita, riuscendo a sfruttare scientificamente gli errori commessi dal Monreale.

Purtroppo, per i biancazzurri, non si può dire la stessa cosa, dal momento che il gioco c’è stato, l’impegno pure, ma certamente il cinismo no. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, il Monreale qualche regalo agli acesi lo ha fatto davvero. Qualche errore lo ha commesso, che ha pesato – e non poco – sull’economia della partita. Siamo convinti che in un altro contesto, in altre circostanze, il risultato sarebbe arrivato, se si fosse stati più concreti e soprattutto se la sfortuna ogni tanto si fosse girata dall’altra parte.

L’Acireale ha dimostrato di essere un brutto cliente e con i tre punti conquistati oggi a Piana degli Albanesi ha ribadito le proprie velleità di alta classifica.

Il Monreale, invece, dal canto suo, dopo aver abbandonato da tempo i sogni di gloria, dovrà fare quadrato per superare questo momento difficile e cercare di ottenere la salvezza. Il campionato, come si dice in questi casi, è ancora lungo, ma la necessità di far punti diventa sempre più impellente.

Oggi le cose inizialmente si erano messe bene, con il gol dell’1-0 siglato da Michele Palazzotto con la complicità della retroguardia acese. Gli ospiti, però, erano bravi a ribaltare il risultato con Musumeci e Foti, portandosi sul 2-1 con il quale si andava al riposo.

Nella ripresa grande reazione d’orgoglio dei biancazzurri, che pareggiavano con Comito per poi passare in vantaggio ancora con Palazzotto. Il Monreale, però, non aveva fatto i conti con Musumeci che riequilibrava il match, ma soprattutto con lo scatenato Foti, che con altri due gol siglava la sua tripletta personale, portando la propria squadra sul 5-3. Lombardo siglava la sesta rete acese, prima della rete di Cascino del definitivo 6-4. Nel finale mister La Bianca tentava la carta del quinto di movimento, ma il muro degli ospiti non vacillava.

Sabato prossimo si va a Cosenza, per sfidare il Città di Acri. Sarà una trasferta dura, che il Monreale dovrà affrontare con la concentrazione massima, sperando magari di farsi baciare dalla fortuna, per portare a casa un risultato positivo che servirebbe come il pane.