Domani Monreale–Main Solution Mirto, parola d'ordine: ''continuità''

Biancazzurri rinfrancati dopo l'importante successo contro il Città di Acri

MONREALE, 10 febbraio – Il morale, possiamo dircelo francamente, è decisamente più alto. L'importantissima vittoria di una settimana fa in quel di Casole Bruzio contro il Città di Acri ha restituito il buon umore al Monreale calcio a 5 che da troppo tempo era costretto ad ingoiare bocconi amari, con i tre punti che non volevano saperne di arrivare.

Sabato scorso, invece, l'impresa c'è stata e la vittoria messa in tasca grazie alla tripletta di Salvo Murò ed al gol di Alessandro Comito, ma anche alle parate decisive di Gigi Mistretta, ha consentito ai ragazzi di mister La Bianca di compiere un passo importante nella lotta per la salvezza.

Guai, però, a pensare che l'obiettivo sia ormai raggiunto e che tutto sia ormai in discesa. Per avere la certezza di poter disputare anche il prossimo campionato di Serie B occorrerà lottare e sudare ancora. A partire da domani pomeriggio, quando al palazzetto dello Sport di Piana degli Albanesi arriverà la Main Solution Mirto, formazione del nord della Calabria ionica, della provincia di Cosenza.

All'andata il match, terminato 9-9, fece parlare di sé più per i fatti di cronaca del dopo gara, che per quelli squisitamente tecnici, a causa dell'aggressione subita da mister La Bianca dopo il suono della sirena, col Monreale costretto a lasciare l'impianto di gioco scortato dalla Polizia.

Scene brutte che vorremmo non rivedere mai più, soprattutto quando si parla di sport, di passione e di divertimento.

La speranza, quindi, è quella che il protagonista del pomeriggio di domani sia solo il pallone, e, successivamente quella che questo entri il maggior numero delle volte nella porta della squadra calabrese.

Per ottenere lo scopo, però, il Monreale dovrà fare reset nella testa, dopo la vittoria ottenuta contro il Città di Acri, se vorrà dare quella continuità necessaria a centrare la salvezza.

Toti La Bianca recupererà capitan Bruno, ma dovrà fare a meno di Nino Cascino, che era in regime di diffida e che sabato scorso è stato ammonito e quindi, conseguenzialmente, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Gli ospiti, invece, sempre per motivi disciplinari non potranno disporre di Bitonto e del portiere Zamirton, ma anche mister Bennati, non potrà essere iscritto in distinta, per la stessa ragione.

Il match sarà trasmesso, come di consueto, in telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News. Palla al centro alle ore 17. Fischierà una coppia veneta: Giovanni Agosta della sezione di Rovigo e Davide Baldo di Conegliano (TV). Il cronometrista sarà Antonino Schifano della sezione di Trapani.