Calcio a 5: Coppa Sicilia. È festa Atletico, contro il Città di Marsala finisce 5-2: quarti di finale raggiunti

Nonostante le difficoltà, l’Atletico riesce a rimontare gli avversari e a portare a casa la qualificazione

PALERMO, 11 febbraio – Un brutto inizio, una lieta fine. Potrebbe essere il racconto della stagione dell’Atletico Monreale, ma per oggi ci limitiamo alla cronaca della sfida di ritorno dei monrealesi contro il Città di Marsala, sconfitto 5-2. Per l’Atletico è l’ennesimo risultato utile consecutivo, che sancisce inoltre il passaggio nel turno ai quarti di finale di Coppa Sicilia.

La partita è stata subito improntata dagli ospiti in un solo modo: continuare a pressare alto gli avversari e tirare verso la porta di Costanzo a ripetizione, per cercare di trovare subito qualche rete per colmare il gap tra sé e l’Atletico Monreale. I monrealesi tengono, almeno fino al 25’ del primo tempo: su una delle tante azioni comminate dai marsalesi, è Sala a scagliare un tiro verso la porta di Costanzo, che si trascina il pallone in rete nel tentativo di portare a casa un’altra importante parata. I marsalesi cominciano a favorire dell’inerzia del match, e in tempo di recupero hanno la possibilità di agguantare il pareggio nella somma dei risultati della doppia sfida: un tocco di mano di Salamone fa scoccare il sesto fallo commesso dai “colchoneros”, che nel futsal si traduce in tiro libero. Sammartano va dal secondo dischetto al 33’, ma angola troppo e il pallone si perde sul fondo. L’arbitro Di Grigoli fischia la fine del primo tempo.

Molto contestato nel primo tempo, il direttore di gara dovrà sedare ulteriori polemiche che scoppieranno al centro del campo: ci sarà pure un’espulsione per Licari, numero 7 del Marsala, all’altezza dei primi minuti del secondo tempo. L’Atletico non sfrutta la superiorità numerica, continuando a subire dagli avversari per via di un atteggiamento troppo passivo. È Sammartano a riscattare l’errore dal tiro libero del primo tempo, segnando un calcio di punizione al 10’ del secondo tempo.

È lì che si accende qualcosa, e l’Atletico fa sentire subito la sua presenza in campo calando un mortifero uno-due: prima Macaluso aggancia un rilancio di Costanzo e tira verso la porta di Scarpitta, bucandolo, all’11’, poi Mariolo un minuto dopo trova la provvidenziale rete del 2-2 portando avanti un contropiede e segnando dopo un rimpallo su una precedente conclusione. L’Atletico è vivo e si difende: grande merito va anche a Tony Costanzo, che al 25’ neutralizza un calcio di rigore assegnato ai marsalesi, elevandosi a mvp del match. Il Marsala prova il quinto, ma senza riuscirci più di tanto: subirà ben tre reti nel tentativo di scardinare la porta avversaria: prima Salamone al 27’ calciando dalla propria metà campo, poi Macaluso e Gentile nel tempo di recupero dopo due contropiedi.

Finisce così: l’Atletico Monreale è ai quarti di finale di Coppa Sicilia. Una campagna prestigiosa senza precedenti quella dei monrealesi, ostinati a continuare in questo modo anche per il resto della stagione, sia in campionato che in coppa. Probabile avversario dei quarti di finale sarà l’Akragas Futsal, anche prossimo avversario in campionato, in quello che sarà un incontro che vale ben più dei tre punti in palio. Ma l’Atletico c’è, e l’ha dimostrato anche oggi. Con le gambe, con il talento e, soprattutto, con la testa.