Calcio a 5: Serie C2. Atletico, capitolo Città di Marsala: ultimo ostacolo di una serie di pericolosi scontri diretti

Dopo gli ottimi pareggi con Bonifato Alcamo ed Akragas, l’obiettivo a Marsala saranno i tre punti

MONREALE, 3 marzo - Gennaio e febbraio per l’Atletico Monreale sono stati una continua montagna russa: impegni importanti e scontri diretti ravvicinati hanno creato agli uomini di mister Macaluso una schema mentale nel quale loro stessi sono riusciti a collocarsi all’interno delle squadre che lotteranno per la promozione in Serie C1.

Il campionato è più equilibrato e livellato che mai: le prime cinque squadre danno l’impressione di avere quel qualcosa in più a livello sia tecnico che tattico che consentirebbe loro di essere le protagoniste anche dopo la regular season, negli spareggi promozione che determineranno le squadre che riusciranno a coronare l’obiettivo massimo chiamato C1. Oltre ad Alcamo, Akragas e Sant’Isidoro, le altre due squadre di questo gruppone pericoloso sono l’Atletico Monreale e il Città di Marsala, prossime avversarie nella 18a giornata di campionato.

Sarà la quarta sfida stagionale tra le due formazioni: finora l’Atletico ha fatto piazza pulita dei marsalesi, avendo vinto due volte in casa (8-4 a novembre in campionato e 5-2 in rimonta a febbraio nel match di ritorno degli ottavi di Coppa) e una volta pure al Centro Sportivo Dribbling (2-4 nell’andata degli ottavi grazie ad un super Tony Costanzo). Il rinomato campo blu di Marsala sarà anche il teatro dello scontro tra quarta e quinta della classe: da qui passa molto delle aspirazioni e degli obiettivi stagionali di entrambe le formazioni.

A Marsala, però, non ci saranno gli squalificati Roberto Lanza e Roberto Macaluso, diffidati e ammoniti nell’ultima sfida contro la capolista Bonifato Alcamo, che hanno graffiato rispettivamente con una doppietta e con un gol. Torneranno a disposizione però Roberto Grimaudo e il portiere Tony Costanzo, diventato l’incubo dei tifosi marsalesi nella gara di andata degli ottavi di Coppa Sicilia, dove si è messo in mostra con una prestazione incredibile.

In caso di passo falso del Merlo (impegnato nella trasferta contro il San Gregorio Papa) e di vittoria dell’Atletico Monreale, gli uomini di Macaluso metterebbero in cassaforte matematicamente la qualificazione ai play-off. L’obiettivo dichiarato, però, è il primo posto: la corsa ha subito un rallentamento dopo i due pareggi consecutivi contro Alcamo e Akragas, ma ancora tutto è da decidere. L’ultimo scontro diretto per l’Atletico sarà proprio questo contro il Città di Marsala: sarà quindi un’occasione da sfruttare per capitalizzare al meglio tutte le possibilità di promozione.

Il match è previsto per le ore 15:30 al Centro Sportivo Dribbling di Marsala. L’arbitro della partita sarà Salvatore Crapanzano della sezione di Agrigento. La partita sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.