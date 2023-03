Calcio a 5, il punto sulla B: pari a Lamezia, il Palermo fugge a più tre

Il Mascalucia rallenta, il Messina Futsal risale in zona promozione, in fondo sempre il Real Termini

MONREALE, 6 marzo – Palla di nuovo in movimento dopo la giornata di riposo generale osservata dal campionato nazionale di Serie B durante lo scorso weekend. Il pari a Lamezia Terme nel big match tra Ecosistem e Mascalucia dà slancio al Città di Palermo, che adesso sale a più tre sui catanesi e a meno sei vede ancor più vicina la promozione.

Sogni di gloria sempre più vivi, sempre più reali. I rosanero insaccano la quita vittoria di fila, affondando il Mirto C5 tra mura amiche – da segnalare la tripletta di Sposito utile a condire il pesante passivo finale (5-1) – e mettendo altre tre lunghezze sul Mascalucia. I catanesi, nonostante il pari stretto a entrambi, anche all'Ecosistem Lamezia (1-1), rimane a 36 punti. Si fa sotto nuovamente il Messina Futsal: altra prova ampiamente superata dopo l'ingresso in panchina di mister Mittelman, concreta e importantissima la vittoria in casa del Monreale C5 (1-4). Costretta a scendere in zona play-off, anche se di due punti sotto la terza posizione, è la compagine lametina che nella prossima giornata dovrà fronteggiare in scontro diretto il Casali del Manco, in questa finestra al riposo. Non riesce l'aggancio allo stesso treno invece il Villaurea, costretto a cedere all'Arcobaleno Ispica (3-1), che mette terreno davanti al Real Termini, fermo in fondo alla corsa. Pari infine tra Drago Acireale e Città di Acri (5-5), con gli acesi che mantengono ancora la quinta posizione. Nella prossima giornata l'Ecosistem Lamezia – come detto – dovrà avere la meglio sul Casali per potere continuare a inseguire il sogno promozione diretta, senza passare dalla lotteria del play-off. Apparentemente più semplice, nonostante l'Ispica abbia pienamente dimostrato di essere in salute in questo girone di ritorno, è la gara casalinga del Mascalucia, che può guardare con favore anche il riposo forzato del Città di Palermo. Stesso spartito anche per il Messina Futsal, che incontrerà il Real Termini, per i quali le speranze promozione non sono ancora del tutto precluse. Scontro diretto invece tra Mirto e Drago Acireale, per decretare la vera dimensione delle due compagini e soprattutto chi merita di giocarsi i play-off, mentre andrà in scena il derby palermitano tra Villaurea e Monreale C5.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (39 PT)

2. MASCALUCIA (36 PT)

3. MESSINA FUTSAL (34 PT)

4. ECOSISTEM LAMEZIA (32 PT)

5. DRAGO ACIREALE (23 PT)

6. CASALI DEL MANCO (22 PT)

7. VILLAUREA (21 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (21 PT)

9. MONREALE C5 (17 PT)

10. CITTA' DI ACRI (16 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (15 PT)

12. REAL TERMINI (10 PT)