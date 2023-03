Calcio a 5, al Torneo delle Regioni sarà grande la rappresentanza monrealese

Zappulla e Anitra fra i protagonisti della manifestazione. Sciortino nello staff tecnico, Birchler capo spedizione. Si gioca ad aprile a Peschiera del Garda

MONREALE, 15 marzo – Si tinge di forti colori monrealesi il “Torneo delle Regioni” di calcio a 5, manifestazione dedicata al futsal giovanile, che si svolgerà a Peschiera del Garda, provincia di Verona, dal 1° al 7 aprile prossimi.

Ben due giocatori che militano in altrettante squadre monrealesi, infatti, prenderanno parte alla prestigiosa manifestazione riservata alle rappresentative Under 15, Under 17 ed Under 19, oltre che a quelle femminili di tutte le regioni d'Italia.

Il torneo, che si svolge sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in pratica, costituisce una prestigiosa vetrina per i migliori talenti “in erba”, che si sono particolarmente messi in luce nei rispettivi campionati di appartenenza.

A far parte della spedizione siciliana ci saranno pure, come detto, due giocatori: si tratta di Andrea Zappulla, talentuoso giocatore del Monreale calcio a 5 e di Andrea Anitra, laterale dell'Atletico Monreale.

Zappulla, classe 2006, farà parte della rappresentativa Under 17, allenata da Cristian Terranova, che nel girone se la vedrà con Marche e Veneto. Grande tecnica, piedi buoni, Andrea Zappulla, da sotto età, è uno dei punti di forza della squadra Under 19 del Monreale calcio a 5, allenata da Giovanni Butera e Giuseppe Messina. Per lui pure qualche fugace apparizione che gli ha concesso in prima squadra, in Serie B, il tecnico Toti La Bianca. Sono in tanti a pronosticargli un futuro roseo, che potrebbe riservare molte soddisfazioni sia a lui che alla società biancazzurra.

Nell'Under 19, invece, è stato convocato il 2004 Andrea Anitra, monrealese doc, che gioca sia nella formazione Under 19 dell'Atletico, che nella prima squadra allenata da mister Natale Macaluso, che sta disputando un brillante campionato di Serie C2. Laterale mancino, anche Anitra ha davanti a sé un futuro che si prospetta denso di soddisfazioni. A Peschiera del Garda con la rappresentativa allenata da mister Fabio Valera affronterà le squadre di Marche, Veneto e Friuli.

Ma l'impronta dei colori monrealesi alla prestigiosa rassegna veneta è rafforzata dalla presenza di mister Daniele Sciortino, attuale allenatore del Mistral Carini (Serie C1, girone A), che sarà il secondo sia di Terranova, che di Valera e che si sta ritagliando un ruolo di prestigio all'interno del comitato regionale della Sicilia.

Senza contare che il capo delegazione dell'Isola sarà un altro monrealese, Maximiliano Birchler, responsabile regionale del calcio a 5 in Sicilia. Non mancherà, pertanto, la visibilità alla cittadina normanna nel corso della manifestazione che costituisce il fiore all'occhiello del calcio a 5 giovanile in Italia.