Calcio a 5, il punto sulla B: Mascalucia finA2lmente! Città di Palermo a un passo dal sogno

Festa per gli etnei, che conquistano matematicamente la promozione. Al Città di Palermo manca l'ultimo scatto

MONREALE, 3 aprile – Senza molti inutili giri di parole, l'hanno meritato. Le chiacchiere, come si dice in questi casi, stanno proprio a zero.

E pensare che il Mascalucia non era affatto partita bene, a inizio campionato. Poi il freno a mano era stato finalmente tolto e da quel momento in poi – adesso sì – si può dire che è stata soltanto Storia. A cornice della tanto attesa festa promozione, giunta dopo la vittoria casalinga contro il Real Termini (4-0), sono i numeri: su diciannove partite disputate, quattordici sono state le vittorie – a fronte di due sole sconfitte e tre pareggi. Miglior difesa del campionato, con soltanto 40 reti passive e ben 78 invece segnate. In pratica una macchina da guerra i cui ingranaggi hanno funzionato alla perfezione.

Dopo cinque anni di Serie B, il Mascalucia saluta adesso le contendenti e si appresta adesso a preparare le valige per il prossimo anno, quando l'inno a suonare sarà quello dell'A2. Solo qualche briciola di selciato rimane invece al Città di Palermo per poter tagliare definitivamente il nastro del traguardo. La larga vittoria ottenuta in casa del Villaurea (1-5) infatti non basta a lasciar esplodere dal petto urla di gioia e di conquista. Un solo punto è quanto gli uomini di mister Cappello dovranno cercare di raccattare nella prossima finestra di campionato, proprio contro il Mascalucia.

Discorso ancora aperto per Ecosistem Lamezia e Messina Futsal: se infatti le chance promozione ormai sono più che certe, da decidere sul campo è chi accederà direttamente all'A2 e chi dovrà passare attraverso il Purgatorio dei play-off. Gli orange nel frattempo vincono contro l'Arcobaleno Ispica (6-4), aspettando pazienti che il Messina Futsal incespichi contro il Drago Acireale. Ma di fatto così non è stato: i messinesi fanno bottino pieno contro gli acesi (5-3) e lasciano aperto ancora quel piccolo importantissimo spiraglio.

Solo pari invece tra Casali del Manco e Monreale (3-3). Risultato che fa tremar le vene e i polsi ai calabresi, ancora a un solo punto sopra il Villaurea per l'ultimo vagone play-off. Ma non va bene neanche ai normanni, che non solo devono cercare di vincere contro l'Ecosistem Lamezia nell'ultima gara della propria stagione, ma devono anche sperare che il Real Termini venga stoppato proprio dal Casali.

CLASSIFICA

1. MASCALUCIA (45 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (42 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (38 PT)

4. MESSINA FUTSAL (37 PT)

5. DRAGO ACIREALE (26 PT)

6. CASALI DEL MANCO (23 PT)

7. VILLAUREA (22 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (21 PT)

9. MONREALE (19 PT)

10. CITTA' DI ACRI (19 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (18 PT)

12. REAL TERMINI (16 PT)