Calcio a 5: Torneo delle Regioni. La Sicilia Under 19 vince, l’Under 17 si ferma solo in finale

Grande la soddisfazione della numerosa e qualificata rappresentanza monrealese

VERONA, 8 aprile - Un percorso spettacolare da parte delle due selezioni della Rappresentativa Sicilia al Torneo delle Regioni 2023, svoltosi a Peschiera del Garda in provincia di Verona.

Se da una parte c’è l’amaro in bocca per la sconfitta dei ragazzi dell’Under 17 in finale contro i pari età della Campania, dall’altra c’è la soddisfazione più grande per la vittoria della Under 19 contro la selezione della Calabria, battuta per 4-2.

Una grande soddisfazione per il calcio siciliano, che ha messo due squadre in finale nelle due categorie principali del Torneo. Grande è la soddisfazione anche per i due calciatori monrealesi chiamati a fare la loro parte in questa competizione: Andrea Anitra dell’Atletico Monreale e Andrea Zappulla del Monreale C5.

Per il primo era già tanta la felicità di essere chiamato ad un’opportunità del genere, che si è subito tramutata nella gioia per la vittoria finale, alla quale ha contribuito subentrando nei momenti decisivi della gara, spezzando il ritmo dell’incontro con la sua travolgente velocità. Anitra è solo uno dei tanti talenti che pullulano nella juniores dell’Atletico Monreale: dal capitano Lupo fino a tutti gli altri ragazzi che cominciano a confrontarsi con la prima squadra.

Gioia strozzata in gola, invece, per Andrea Zappulla: il giovane talento del Monreale, grande fucina di talenti monrealesi e non, ha visto il sogno della vittoria arenarsi proprio sul più bello.

La possibilità di una doppietta era nell’aria, ma comunque aver ottenuto un primo ed un secondo posto è un motivo di vanto importante per il movimento del futsal siciliano, sempre più in evoluzione. Stesso discorso si può fare per il futsal monrealese, ormai messo in luce dalle gesta delle sue società, come Monreale C5 e Atletico Monreale, sempre più attente alla scoperta e all’evoluzione dei talenti del territorio, accuditi da professionisti del settore sempre più qualificati e con risultati ottenuti di continuo. Il merito va ai dirigenti e a chi si occupa della costruzione non solo del futuro, ma anche del presente delle società.

Grande gioia anche per mister Daniele Sciortino, monrealese, che ha fatto da vice-allenatore in entrambe le selezioni. Senza contare che il capo delegazione dell'Isola è stato un altro monrealese, Maximiliano Birchler, responsabile regionale del calcio a 5 in Sicilia. Così come monrealese è la fisioterapista della spedizione siciliana, Stefania Cangemi.

Non è sicuramente mancata la visibilità alla cittadina normanna nel corso della manifestazione che, come ogni anno, costituisce il fiore all'occhiello del calcio a 5 giovanile in Italia, che quest’anno si è tinta dei colori della Trinacria.