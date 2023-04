Calcio a 5: Serie C2. Malore dell’arbitro, Atletico-Merlo sospesa

Il punteggio era di 6-1 per l'Atletico. Si recupera giovedì sera alle 21

PALERMO, 15 aprile - Attimi di apprensione al Cus Palermo. Durante la sfida valida per la 21a e penultima giornata di Serie C2: l'arbitro della partita tra Atletico Monreale e Merlo, Fabrizio Di Grigoli, ha iniziato a sentirsi poco bene, non essendo più nelle facoltà di dirigere l'incontro.

Dopo la chiamata ad un'autoambulanza, nonostante qualche minuto nel quale il battito del direttore di gara risultava accelerato, l'uomo si è ripreso, nonostante non fosse più in grado di arbitrare.

Sospiro di sollievo tra i presenti in campo, e partita che dovrà essere recuperata in settimana, per consentire all'Atletico di raggiungere finalmente l'obiettivo play-off.

La missione degli uomini di Macaluso stava procedendo secondo i piani: al momento del triplice fischio, avvenuto al 22' sugli sviluppi di un rilancio di Costanzo, brillantemente controllato da Anitra seppur il pallone avesse attraversato la linea laterale. Il punteggio, infatti, era di 6-1 per i monrealesi, in netto controllo della sfida.

Al pregevole gol di Lanza, arrivato intorno al 3', l'Atletico ha subito sommato altre due reti, arrivate nel corso di 60 secondi tra l'8' e il 9' minuto di gioco: prima Salamone conclude in gol un filtrante perfetto di Lanza, poi lo stesso finalizza al meglio un triangolo con Lo Giudice. Successivamente sono arrivate anche le reti di Lo Giudice al 13', Anitra al 19' e Macaluso al 21' (arrivato a quota 32 reti nella classifica marcatori del campionato): per il Merlo, che ha provato timidamente a reagire, ha segnato al 14' Noto il gol del momentaneo 4-1.

La partita, come ufficializzato dal referto del match, sarà ripresa a partire dal 22' giovedì 20 aprile alle ore 21, sempre al CUS Palermo. Uno spiacevole inconveniente, risoltosi nel migliore dei modi con le condizioni dell'arbitro che sono migliorate e stabili.