Calcio a 5, il punto sulla B: anche il Città di Palermo vola in A2!

Ecosistem Lamezia con l'amaro in bocca: tutto si decide all'ultima curva

MONREALE, 16 aprile – Serviva un punto e quello è arrivato. Il Mascalucia, del resto, non aveva ormai più nulla da chiedere alla propria stagione, se non onorare il campionato fino all'ultima giornata. Dopo il 2-2 maturato nel derby tutto siciliano, Città di Palermo e Mascalucia si stringono le mani da pari a pari: ''Ci si vede in A2''.

Gli etnei, che – ricordiamo – hanno già conquistato il pass per la categoria successiva già nella scorsa giornata, benché dunque avessero già messo in saccoccia il bottino grande, non sfigurano affatto dinanzi ai padroni di casa. Al termine di un match bello e combattuto, confezionato con le reti di Sposito e Madonia per i rosanero e la doppietta di Tamurella per gli ospiti, il pareggio suggella la festa promozione per le aquile di mister Cappello che – dopo ben 20 anni – riportano una formazione palermitana nella serie superiore.

Dopo aver mancato l'obiettivo prefissato nelle passate stagioni, ecco dunque il risultato tanto ambito e tanto sperato, con gli striscioni ''A2ESSO CI SIAMO'' ben esposti al PalaOreto e sulle pagine social. Il successo del Città di Palermo ha anche un po' di sapore monrealese: Uno dei dirigenti di vertice, infatti, è Alessandro Florio, mentre nell'organico della struttura organizzativa c'è Tony Sardisco. Senza contare che lo sponsor tecnico dei rosanero è Cosimo Madonia.

Amaro in bocca invece per l'Ecosistem Lamezia che, venuta proprio a Palermo con la speranza di far cassa contro il Monreale C5, si è dovuta accontentare di un solo punto (4-4), asciutto e striminzito, trovandosi di fronte una formazione rocciosa e che – nonostante tutte le difficoltà della stagione – appariva galvanizzata dalla motivazione salvezza.

Se dunque, con la vittoria del Messina Futsal contro il Città di Acri (3-7), l'Ecosistem si ritrova adesso costretto a vincere contro il Real Termini, sperando poi in un passo falso proprio dei messinesi, proprio il Monreale può sperare proprio sulla fame degli orange contro i termitani, avversari diretti a questo punto nella corsa alla permanenza in Serie B. Ad attendere i normanni infatti adesso ci sarà l'Arcobaleno Ispica, in trasferta, contro cui sarà necessario fare risultato.

Proprio il Real Termini – pareggiando contro il Casali del Manco (3-3) - aveva sudato freddo, attendendo buone nuove nella gara tra Ecosistem e Monreale. Altro pari, quello tra Villaurea e Drago Acireale (1-1), lascia in bilico il discorso play off.

CLASSIFICA

1. MASCALUCIA (46 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (43 PT)

3. MESSINA FUTSAL (40 PT)

4. ECOSISTEM LAMEZIA (39 PT)

5. DRAGO ACIREALE (27 PT)

6. CASALI DEL MANCO (24 PT)

7. VILLAUREA (23 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (21 PT)

9. MONREALE (20 PT)

10. CITTA' DI ACRI (19 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (18 PT)

12. REAL TERMINI (17 PT)