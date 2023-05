Calcio a 5: due realtà, una nuova grande avventura: nasce il Villaurea Monreale

Presentata oggi in municipio la fusione sportiva tra i due club che intraprendono un nuovo percorso comune

MONREALE, 20 maggio – Due esperienze maturate negli anni, da adesso diventano una sola realtà. È quella cui daranno vita due tra i più prestigiosi club di futsal della provincia di Palermo, che da ora in poi decidono di intraprendere un percorso comune.

Sono il Villaurea Palermo, storica società salesiana, fucina di numerosi giovani talenti e il Monreale calcio a 5, che dal 2015 ad oggi ha scalato le gerarchie del calcio a 5 regionale, partendo dalla Serie D fino a disputare gli ultimi due campionati di Serie B.

La nuova avventura è stata presentata stamattina nella Sala Rossa del Palazzo di Città di Monreale, alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono e di don Arnaldo Riggi, direttore dell'istituto salesiano “Gesù adolescente” di Palermo e presidente dell’associazione Cnos/Fap Sicilia, il Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale.

In virtù di questa joint-venture, in pratica, i due club adesso si rendono protagonisti di una fusione sportiva finalizzata a mettere in atto un progetto pluriennale, in grado di trarre il meglio dalle due distinte realtà per costruire un'entità sportiva solida ed anche ambiziosa.

Il nuovo sodalizio si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B sotto il nome di “Villaurea Monreale” e vedrà impegnati i quadri dirigenziali delle due società che lo compongono, entrambi protesi verso traguardi finora non raggiunti singolarmente.

La guida tecnica sarà affidata a mister Antonio Gallo, che ha brillantemente condotto il Villaurea verso una tranquilla salvezza nel campionato scorso.

Accanto a lui Massimiliano Speciale, tra i principali protagonisti della bellissima avventura dell'Under 19 della società salesiana, che ha calcato palcoscenici di prestigio, che hanno raggiunto traguardi che hanno oltrepassato gli ambiti regionali.

Tutto il resto dell'organigramma tecnico e dirigenziale verrà comunicato a breve, così come a breve saranno composti i nuovi roster della prima squadra e dell'Under 19.

A questo proposito la società comunica di essere già proficuamente al lavoro per assicurare ai rispettivi staff tecnici organici di spessore, in grado di perseguire gli obiettivi societari finalizzati ad una crescita graduale e sostenibile.

“Mi fa piacere vedere che la squadra che porta lo stemma della città che rappresento – ha detto il sindaco, Alberto Arcidiacono – intraprende un cammino importante, fondendosi con una società storica e prestigiosa come quella del Villaurea, formata da persone di livello e di grande competenza”.

“Il sistema educativo di Don Bosco – ha aggiunto don Arnaldo Riggi – ha da sempre fatto dello sport un mezzo educativo integrale, che con la sua ricca gamma di possibilità mira allo sviluppo integrale dei giovani e attraverso questo progetto credo che questo sia l’obiettivo cui guardare. Plaudo all’unione di queste due importanti realtà, che potrà eventualmente estendersi anche ad altri ambiti”.