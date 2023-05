Torneo dei Quartieri, il Pezzingoli riprende da dove aveva lasciato: batte il Villaciambra nella partita inaugurale

Un brillante 4-1 per gli uomini di Scalia, dedicato ai diversi sostenitori che si sono riversati in un Conca d’Oro gremito

MONREALE, 29 maggio - Come nelle migliori aspettative, la partita inaugurale del Torneo dei Quartieri 2023 è stata una di quelle serate di sport che auspichiamo ci accompagnino fino a metà luglio.

Chi vorrà esserci al round finale, fissato per il 16 luglio, è sicuramente il Pezzingoli: la squadra di Paolo Scalia, reduce dalla vittoria alla lotteria dei rigori l’anno scorso contro la più quotata formazione del San Vito, si è confermata anche quasi 365 dopo, con un 4-1 ad un comunque brillante Villaciambra.

Nonostante i pronostici indicavano il match inaugurale del torneo come una già annunciata carneficina, i ragazzi dell’allenatrice Simonetti si sono ben distinti, soprattutto nei primi 45 minuti, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia della formazione orange. Assoluto protagonista nella formazione biancorossa è stato sicuramente Stephen Boka, autore del gol che ha ufficialmente aperto le danze alle marcature del Torneo, all’altezza del 10’ di gioco.

Dopo lo spavento iniziale, i campioni in carica sono riusciti a ribaltare l’inerzia ed il risultato della partita, grazie anche alla lettura del match da parte di Scalia, che ha avvertito qualche ruggine di troppo nella ancora poco collaudata difesa a 4 schierata dall’inizio, preferendo il ritorno alla tanto amata e imponente linea a 3. Particolare pressione è stata messa agli avversari dalle fasce: non è un caso che due dei quattro gol della sfida li abbiano segnati proprio gli esterni, Mandalà e Patellaro. Il primo di questi si è anche guadagnato la palma di migliore in campo. Soddisfazione personale anche per Lucchese e Miceli, che ribaltano definitivamente una sfida che si è un po’ addormentata nel secondo tempo.

Gli applausi al triplice fischio dell’arbitro Callipo sono stati per entrambe le squadre: da una parte per la riconferma del Pezzingoli, dall’altra per l’ottima prestazione del Villaciambra. Stasera si replica con la seconda partita del torneo: in campo andranno (ore 21) Grisì-Pioppo, prima partita valida per il Girone B. Monreale News garantirà anche in questa occasione lo streaming del match con la telecronaca diretta.