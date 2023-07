Calcio a 5: Serie C1. Firma Giacomo Orlando, un colpo in prospettiva per l’Atletico Monreale

Calcio a 5: Serie C1. Firma Giacomo Orlando, un colpo in prospettiva per l’Atletico Monreale

Frizzante e giovanissimo, ma già con tanta esperienza, proviene dal Villaurea Monreale

MONREALE, 8 luglio - Assieme agli effettivi più variegati, la fortuna dell'Atletico Monreale è stata costruita anche attraverso i giovani di prospettiva che può vantare il club del presidente Marcello Vaglica.

Anitra, Lupo, Sammarco, Di Liberto e Mercurio sono stati i diamanti grezzi che hanno sempre risposto presente la passata stagione e, dall'anno prossimo, con la regola dell'under 23 obbligatorio in campo, mister Macaluso dovrà fare ancora più affidamento ai suoi giovani.

Oltre al ritorno di Mario Pellegrino, dal Villaurea-Monreale, per la stagione che verrà, arriva Giacomo Orlando. Classe 2002, il pivot è uno dei nomi più in voga nel panorama calcettistico siciliano: nelle ultime 4 stagioni al club salesiano si è ritagliato uno spazio da protagonista, soprattutto con l'Under 19 con la quale si è laureato campione d'Italia.

La scorsa stagione ha tastato i campi della Serie B, ma per quest'anno ha deciso di mettersi in gioco, sposando la causa dell'Atletico Monreale, che sarà impegnato nel suo primo campionato in C1 della sua già colorata storia.

Lui, come gli altri ragazzi terribili della cantera dell'Atletico, sarà la speranza presente e futura dei "colchoneros", con l'obiettivo di consacrarsi dopo tanti anni sotto le luci della ribalta dei campionati giovanili, nei quali ha dimostrato di essere un calcettista dotato di tecnica cristallina e ottimi margini di miglioramento.

"Ringrazio l'Atletico Monreale per la fiducia che mi sta dando" ha dichiarato Orlando. "Metterò tutto il mio impegno per portare più in alto possibile la società in questa nuova avventura in C1".

L'Atletico Monreale ha successivamente ringraziato la dirigenza del Villaurea-Monreale per la riuscita della trattativa, con la speranza che il giovane possa trovare nella famiglia dell'Atletico la dimensione migliore per esplodere definitivamente.