Villaurea Monreale, ieri è iniziata la preparazione precampionato

Tutto lo staff si è dato appuntamento al Paladonbosco

PALERMO, 29 agosto – Sotto l'occhio vigile dell'intero staff tecnico, ha preso il via ieri pomeriggio, negli spazi esterni del Paladonbosco di Palermo, la preparazione precampionato del Villaurea Monreale, in vista dell'ormai imminente inizio della stagione agonistica 2023-24.

Terminata la parentesi delle vacanze e dei tornei estivi che vengono organizzati a Palermo, pertanto, tutte le componenti della società verdeazzurra si sono ritrovate nel quartier generale salesiano per iniziare il lungo percorso che porterà all'inizio della stagione, nella quale, come è noto, il Villaurea Monreale sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie B (Girone H), che prenderà il via il prossimo 14 ottobre, con la trasferta calabrese di Bovalino.

Prima, però, così come ha stabilito la Divisione calcio a 5, ci sarà da onorare la Coppa di Divisione, che per la compagine verdeazzurra inizierà il prossimo 23 settembre con il match casalingo contro il più quotato Canicattì, formazione di Serie A2.

Ieri pomeriggio i giocatori hanno cominciato a sudare e a sbuffare, alle prese con i carichi di lavoro che i preparatori atletici Alberto Fortunato e Leo Curreri hanno proposto loro per mettere carburante nel motore, in vista di una stagione che si preannuncia già impegnativa e faticosa.

Alla seduta iniziale di allenamento ha preso parte pure Francesco “Ciccio” Virruso, portiere di grande esperienza, che la società aveva annunciato attraverso i propri canali social. Toccherà anche a lui il compito di blindare la porta verdeazzurra.

La presentazione ufficiale della squadra si terrà sabato sera in piazza Guglielmo, a Monreale, in occasione della seconda edizione della manifestazione canora "CantaVip", inserita nel cartellone di iniziative dell'Estate Monrealese.