Calcio a 5, sabato al via il campionato di Serie C1: il ''tempo effettivo'' la grande novità

25 squadre al via nell’Isola, suddivise in due gironi

MONREALE, 7settembre – Sabato prossimo con l'inizio del campionato di serie C1, si apre la stagione del futsal siciliano. Tanti gli spunti di interesse in questa stagione sportiva, che si presenta come quella della svolta.

La vittoria del titolo nazionale avvenuta in Veneto nello scorso mese di aprile con la rappresentativa Under 19, il secondo posto della rappresentativa under 17, l'essere il primo comitato in Italia per attività, numero di giocatori tesserati e società affiliate fanno si che gli occhi degli amanti del futsal, non solo siciliano, siano puntati sul massimo campionato regionale.

Novità di rilievo di questa stagione sportiva è l'introduzione, sia per la coppa Italia, che per il campionato, del tempo effettivo che di fatto renderà più spettacolare un campionato che si preannuncia avvincente di suo. È' inutile negare che il tempo effettivo e' un vecchio pallino di Massimiliano Birchler (nella foto) che già, prima della pandemia, aveva effettuato un sondaggio tra le società e già allora aveva trovato un consenso pressoché unanime. Oggi, alla luce anche dei successi nazionali ottenuti dalla Sicilia, le società hanno nella quasi totalità, voluto il cambio della norma.

Si parte, pertanto, sabato 9, con 25 squadre al via suddivise su due gironi che si preannunciano equilibrati. A difendere i colori di Monreale ci sarà l'Atletico Monreale, ma di certo gli occhi non solo degli amanti del futsal siciliano, saranno puntati su tutto il movimento ben guidato da Massimiliano Birchler sotto i consigli preziosi del presidente del Comitato regionale, Sandro Morgana.