Calcio a 5: Serie C1. Atletico, il momento è arrivato: domani debutto in campionato contro lo Sporting Alcamo

La sfida contro la compagine alcamese sarà l'esordio della squadra del presidente Vaglica in Serie C1

MONREALE, 8 settembre - Come direbbe un telecronista tra i migliori nel suo ruolo: "È tutto pronto, si comincia".

Non sarà una passeggiata, ma se c'è una cosa che ha contraddistinto l'Atletico Monreale in questi anni è stato l'andare sempre contro ogni avversità, riuscendo a risorgere dalle proprie ceneri e portando a casa ogni soddisfazione possibile. L'esordio dei ragazzi di mister Macaluso in Serie C1 non sarà dei più semplici: il primo storico avversario dei "colchoneros" al primo approccio alla nuova categoria sarà lo Sporting Alcamo. La squadra alcamese è tra le favorite alla vittoria finale del campionato, avendo condotto un mercato da protagonista che ha visto diversi volti noti di Serie B e Serie C1 unirsi ad un roster già ben definito e vigoroso.

I monrealesi, però, ci hanno abituato ad imprese fuori dal comune. Purtroppo, settimana scorsa l'Atletico non è riuscito a fare uscire il coniglio dal cilindro, arrendendosi al più attrezzato CUS Palermo nel turno preliminare della Coppa Italia C1. Lo Sporting, invece, ancora non sa del suo futuro nella competizione parallela al campionato: assieme ai cugini del Bonifato Alcamo e al San Vito Lo Capo, infatti, è stato inserito in un gruppo a tre adibito alle sole squadre trapanesi della categoria. Poiché entrambe le squadre di Alcamo hanno vinto la loro sfida con la squadra sanvitese, il derby di questo mercoledì 13 settembre sarà la sfida decisiva per il passaggio del turno.

Siamo convinti, però, che l'attrezzata squadra alcamese non si farà certo distrarre dall'impegno infrasettimanale: per l'Atletico serve già la prima impresa stagionale contro una delle formazioni favorite alla promozione in B. Mai dire mai, comunque, quando si ha a che fare con una squadra "folle" come i "colchoneros": per scoprire come andrà a finire l'incontro, basterà connettersi sul canale YouTube dell'Atletico Monreale alle ore 17:00 di domani sabato 9 settembre, per gustarsi la sfida del PalaGrimaudo di Alcamo tra Sporting e Atletico. I direttori di gara saranno Davide Grasso e Massimiliano Godino, entrambi della sezione di Palermo.