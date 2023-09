Calcio a 5: Serie C1. È un buon Atletico, ma non basta: ad Alcamo lo Sporting vince 5-2

I monrealesi vanno in vantaggio due volte, ma vengono recuperati dagli alcamesi che poi dilagano nel finale

ALCAMO, 9 settembre - C'è da lavorarci su, ma l'Atletico Monreale ha battuto un colpo nel pomeriggio alcamese. Al PalaGrimaudo ad imporsi è lo Sporting, ma la prestazione messa in campo dai ragazzi di mister Macaluso, per quanto incostante nel paragone tra primo e secondo tempo, è stata di valore.

In vantaggio, infatti, va proprio l'Atletico: in una delle solite azioni che hanno contraddistinto la sua passata stagione, è Roberto Macaluso a siglare la prima rete dell'incontro e della sua annata. 53 in maglia "colchoneros", e siamo solo alla prima uscita nella sua seconda campagna monrealese.

Lo Sporting non sembra ancora essere al massimo della forma: tante le occasioni sprecate, sventate anche da un super Stefano Di Liberto, chiamato a difendere i pali dell'Atletico, senza far rimpiangere i più esperti compagni di reparto. Il giovane classe 2006 compie diversi interventi importanti che mantengono il risultato a favore dei monrealesi.

Il 20 non può nulla, però, sulla rete del pareggio bianco-arancio: su uno dei tanti inserimenti di Giordano, il giocatore alcamese riesce a fungere da boa e a servire Hernandez, che batte Di Liberto. L'Atletico non si scompone, e trova poco dopo la rete del 2-1: è merito del pressing perfetto di Lo Giudice, che frega il suo marcatore e batte l'estremo difensore avversario.

Il primo tempo finisce così, ma la ripresa è un'altra storia: lo Sporting Alcamo diventa una mitragliatrice di tiri, sventati come meglio può dal giovane Di Liberto, che però non può nulla sul gol del pareggio, frutto di uno dei soliti inserimenti di Giordano. Nell'azione successiva, è Dell'Aria, con un tiro da fuori, a bucare l'estremo difensore avversario. Il 3-2 alcamese toglie ogni energia mentale all'Atletico, che spesso viene schiacciato dalla manovra molto avvolgente dello Sporting, complice anche il lavoro da quinto d'attacco del nuovo arrivato tra i pali Guerrero.

Il 4-2 arriva grazie alla doppietta di Hernandez, abile a recuperare il pallone e a ripartire in contropiede, quando mancano sui 6 minuti al termine della gara. Proprio alla sirena, arriva il gol del 5-2 finale: su un tiro svirgolato di Dell'Aria, arriva la deviazione decisiva di Parrino.

Al triplice fischio, l'Atletico ha la sensazione di essersela giocata alla pari con una delle favorite alla vittoria finale del campionato. La prossima avversaria, nella partita in programma al PalaCanino di Altofonte il 16 settembre, sarà sicuramente alla portata dei monrealesi, che ospiteranno l'Akragas Futsal. Un'ottima occasione per continuare a macinare minuti e, possibilmente, segnare qualche punto in classifica.