Coppa di Divisione, il Canicattì impone la legge del più forte al Villaurea Monreale

Finisce 5-2 per gli ospiti, ma non tutto è da buttare

PALERMO, 26 settembre – Ancora c’è un bel po’ da lavorare, ma le sensazioni sono buone. E se è giusto soffermarsi soprattutto sulle cose che non vanno bene, è anche opportuno sottolineare come siano state tante quelle che danno motivi per sorridere.



Si può sintetizzare così la sfida di ieri sera tra il Villaurea Monreale e il Futsal Canicattì, valevole per la Coppa di Divisione. La sfida se l’è aggiudicata col punteggio di 5-2 la formazione ospite, forse più rodata dei verdeazzurri e brava nel difendersi con ordine e poi accelerare velocemente la propria azione.

I biancorossi del presidente Vincenzo Urso hanno presto messo sul piatto della bilancia i galloni della categoria superiore, impiegando poco a far capire a tutti come sarebbe finita la partita.

Il Villaurea Monreale dal canto suo ha forse un po’ toppato l’approccio alla partita, non entrando in campo con quella “ferocia” e quella determinazione che sarebbe stato necessario avere al cospetto di una compagine di rango come quella agrigentina.

Il Canicattì, in pratica, ha messo subito la partita sui binari che voleva e i padroni di casa hanno faticato non poco. I salesiani, tra l’altro, hanno trovato sulla loro strada un grande Vincenzo Castiglione, il portiere canicattinese che ha recitato il ruolo da protagonista, non solo opponendosi al meglio alle conclusioni avversarie, ma poi facendo egli stesso ripartire l’azione, portando quell’uomo in più che spesso a futsal fa la differenza.

Come in occasione del primo gol biancorosso siglato da Foti, proprio su una precisa imbeccata del guardapali. Ad arrotondare ci pensava Andrea Castiglione, con un tiro secco su punizione. Ancora Foti e poi Urso i marcatori delle altre due reti che mandavo le squadre sul 4-0 Canicattì.

Nella ripresa era ben altro Villaurea Monreale. La squadra metteva in campo un’altra determinazione, giocandosela alla pari con gli avversari. Il quinto gol (il terzo personale di Foti) non scoraggiava Quinario e compagni, perché poi arrivavano le due reti dei padroni di casa con Antonino Orlando e con il portiere Azzarello, tra i più positivi dei verdeazzurri.

Adesso , al più presto, si conoscerà la data del secondo match di Coppa di Divisione, che si giocherà a Regalbuto contro la Sicurlube. A prescindere dal risultato, sarà certamente un’occasione ulteriore per crescere e perfezionare la condizione, in vista dell’inizio del campionato.

Articoli correlati Calcio a 5: contro il Futsal Canicattì comincia stasera la stagione del Villaurea Monreale