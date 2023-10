Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico ritrova il cuore, ma non i punti: l’Isola si prende la vittoria al PalaCanino

I monrealesi reagiscono nella ripresa ma non riescono ad evitare il 9-5 finale: Atletico ancora a zero punti

ALTOFONTE, 7 ottobre – Qualche leggera parvenza di ciò che è stato l’Atletico Monreale negli ultimi mesi l’abbiamo rivista oggi al PalaCanino. Il punteggio, però, è ancora una volta malvagio per i “colchoneros”: nonostante un’ottima parte finale di gara, è l’Isola C5 a portarsi a casa la vittoria.

La prima frazione vede i monrealesi completamente in bambola: un atteggiamento visto e rivisto purtroppo tra le fila rossoblù. Gli isolani, oggi in completo total black, calano subito il primo gol grazie a Sorrentino, che traduce in gol il passaggio di Cutrona, abile a sottrarre palla a Salamone.

Qualche minuto dopo arriva anche il bel gol di Mazzola per gli ospiti: rilancio di Sorrentino e bell’aggancio del giovane isolano, che pesca l’angolino orfano della copertura di Di Liberto. Il terzo gol degli ospiti lo segna Pitarresi, vecchia conoscenza del futsal monrealese, seguito subito dopo dal 4-0 targato Fernandez, che proprio allo scadere del primo tempo conclude la sua azione spedendo il pallone in porta.

La ripresa inizia sempre con lo stesso copione: l’Isola sa come chiudersi e sa come mettere in difficoltà in ripiegamento offensivo l’Atletico. C’è spazio per la gloria anche per Morrione, ex portiere dei “colchoneros”, che segna dalla sua porta, punendo un’uscita di Costanzo. L’Atletico prova a reagire: la prima rete monrealese viene segnata dal solito Roberto Macaluso, rabbioso nello scoccare il suo sinistro mortifero verso la porta di Morrione.

L’Atletico allora ci crede, ma viene subito gelato da un’altra prodezza del giovane Mazzola poco dopo. Mancano 12 minuti di tempo effettivo quando, come d’incanto, i monrealesi iniziano ad imprimere alla gara lo stesso ritmo che li contraddistingueva nella passata stagione. Roberto Macaluso trova ancora ferocemente il gol, siglando la sua doppietta personale e il momentaneo 6-2 Isola.

Pitarresi, su una buona giocata in uscita, trova il 7-2 ma i “colchoneros” continuano a crederci, trovando in una manciata di minuti ben tre gol, che non fanno altro che alimentare le loro speranze. Prima un sinistro secco di Anitra, poi l’ottimo inserimento di Pasta: l’Atletico è vivo, e il sogno rimonta viene suggellato a 4 minuti dal termine dal gol di rigore di Francesco Lo Giudice.

Esso, però, sarà destinato a rimanere solo un sogno: in contropiede, ancora una volta, l’Isola troverà il gol dell’8-5 con il suo numero 9, Catalano, che gela un PalaCanino infuocato dalle speranze di rimonta.

Il 9-5 finale è siglato dal solito Pitarresi, che segnerà l’ennesima rete della sua sfida dalla lunga distanza, godendo della porta sguarnita dei suoi avversari a causa dell’utilizzo del quinto d’attacco.

Finisce così al PalaCanino: finale ancora una volta amaro per l’Atletico Monreale, costretto a ripartire da questi ottimi minuti finali. La classifica, però, rimane sempre la stessa: 0 punti che preoccupano i monrealesi, ultimi in classifica.

Il prossimo scontro avverrà sabato prossimo, 14 ottobre, ai campi 3M, contro l’omonima squadra che, stando al pronostico, partirà sicuramente con una marcia in più.