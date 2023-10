Il Villaurea Monreale non la chiude, al Paladonbosco passa il Città di Adrano

Gli etnei vincono in rimonta per 4-1 al termine di una prova comunque positiva per i salesiani

PALERMO, 21 ottobre – Probabilmente, così come ha osservato a fine match mister Gallo, se dopo buona parte del primo tempo qualcuno ci avesse detto che il Villaurea Monreale avrebbe perso per 4-1, lo avremmo preso per pazzo.

Però quel pazzo, forse tanto pazzo non era, perché invece alla fine ha indovinato. Ha indovinato un risultato che lascia tutti senza molte parole, ma soprattutto lascia i verdeazzurri a zero punti, dopo due giornate di campionato.

Al Paladonbosco compie l’impresa il Città di Adrano, che dopo aver preso a schiaffi il Mistral Carini sabato scorso in casa, ripete l’opera contro il Villaurea Monreale, conquistando una vittoria che gli consente di veleggiare in testa alla classifica a punteggio pieno.

Detto, per fugare ogni dubbio, che gli etnei non hanno rubato assolutamente nulla e che a loro vanno fatti i complimenti più sinceri, non si può non guardare con rammarico a ciò che è successo in campo, dove gli uomini di Speciale-Di Leo hanno messo a ferro e a fuoco la difesa adranita mostrando vivacità, brillantezza, grande condizione atletica, ma purtroppo, ancora una volta, una insufficiente “cattiveria” in fase realizzativa. E così dopo il bel gol di Salvo Cassata, bravo a scaraventare in rete il bell’assist di Lino Marotta, i verdeazzurri non sono riusciti ad arrotondare il punteggio. Un paio di gol in più potevano starci, perché in tutta franchezza, la prestazione c’è stata e c’è stata tutta.

E invece gli etnei sono stati bravissimi a restare sul pezzo, non disunirsi dopo il gol dello svantaggio e a ripartire in contropiede tutte le volte che ne hanno avuto la possibilità. E così arrivava prima il pareggio di Verzi, quindi il vantaggio ospite con Finocchiaro che trasformava un tiro libero prima dello scadere.

Nella ripresa il Villaurea Monreale le ha provate tutte: ha spinto sull’acceleratore, è andato vicinissimo al gol del pareggio che avrebbe strameritato, non riuscendo però a bucare la porta avversaria. Un po’ per imprecisione, un po’ per la straordinaria prova del portiere etneo Cristian Longo, che ha abbassato la saracinesca e l’ha chiusa con due mandate.

Poi, come spesso succede in questi casi, ad avere la meglio è stata la squadra che in quel momento stava subendo e cioè il Città di Adrano che con una velenosa ripartenza ha messo in rete la palla del 3-1 con Finocchiaro, quindi ha chiuso definitivamente il match con Verzi che dalla lunga distanza ha approfittato della porta salesiana sguarnita (si giocava con i cinque giocatori d movimento) ed ha siglato il gol del definitivo 4-1.

Adesso, non è il caso di fare drammi, ma certamente di fare punti. Contro Bovalino e Adrano sono arrivate due sconfitte, ma in entrambi i casi la prestazione c’è stata e, fatte salve le recriminazioni per le occasioni non sfruttate, ai giocatori anche oggi c’è davvero poco da rimproverare.

Sabato prossimo c’è in programma un altro incontro casalingo. Al Paladonbosco arriverà il Barcellona Futsal. La ruota, prima o poi dovrà girare in senso contrario.