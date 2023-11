Calcio: Terza Categoria. Il Terrasini fa un cambio di troppo: il Real Pioppo in attesa della decisione del giudice sportivo

La partita era finita 2-0 per il Terrasini per 2-0, ma è ancora sub iudice

CARINI, 23 novembre – Sarà con ogni probabilità il verdetto del giudice sportivo a determinare l'esito della partita fra il Real Pioppo e il Terrasini, giocata domenica scorsa e valevole per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria di calcio.



Per i pioppesi sarebbe stata la terza sconfitta in quattro gare: al Pasqualino di Carini, infatti, il Terrasini si era imposto per 2-0 grazie alla doppietta di Mattia Amorello. In realtà, la cronaca della partita rischia di passare decisamente in secondo piano, in quanto la squadra di mister Virga, secondo quanto riportato dal direttore di gara Vaianisi, avrebbe effettuato ben sei cambi: uno in più del massimo consentito da regolamento.

Ciò implicherebbe che l'esito della partita venga annullato, consegnando vittoria e tre punti al Real Pioppo, che volerebbe in classifica proprio sopra ai rossoneri.

Gialloverdi che erano stati protagonisti di una gara dalle due facce, unite da un unico comune denominatore: la poca concretezza sotto porta. Il Terrasini, invece, l'ha giocata più sul piano fisico, convincendo di più nella prima frazione, portandola a casa grazie alla doppietta del baby prodigio Amorello.

Questa grande prestazione, però, rischia di essere nulla per un errore della panchina. In campo, infatti, sarebbero stati effettuati ben sei cambi da parte del mister del Terrasini, Virga.

Il Real ha prontamente fatto ricorso al giudice sportivo: da regolamento, se uno dei giocatori del Terrasini non ha subito un trauma alla testa, la squadra ospite non poteva avvalersi della possibilità di effettuare sei sostituzioni. In attesa del responso, la prossima partita sarà una delle più difficili per i gialloverdi: è prevista infatti la trasferta ad Isola delle Femmine, contro la prima in classifica ancora a punteggio pieno.