Villaurea Monreale, la rimonta è incompleta: il Marsala vince per 4-3

Un palo clamoroso a 30” dalla fine dice di no al pareggio dei salesiani. Arriva la quarta sconfitta, ma non è tutto da buttare

MARSALA, 2 dicembre – Ormai sembra un tema consolidato: il Villaurea Monreale gioca bene, raccoglie consensi ed applausi, ma i punti non arrivano. O perlomeno non ne arrivano quanti potrebbero arrivarne.

È stato così pure oggi a Marsala dove è arrivata la quarta sconfitta stagionale, ma è arrivata al termine di una partita nella quale l’unica cosa negativa è stato il risultato. 4-3 per i lilibetani che sono stati bravi a capitalizzare gli errori degli avversari ed indirizzare il risultato dalla loro parte.

Giornata di rimpianti, quindi per i verdeazzurri, che sono usciti dal campo consapevoli delle proprie capacità e della propria forza, ma che hanno dovuto lasciare l’intera posta alla squadra avversaria allenata da Vincenzo Giacalone.

Il bicchiere, comunque, va visto mezzo pieno, nonostante la sconfitta, con la convinzione che, se verranno corrette alcune imperfezioni, sulle quali lavoreranno certamente mister Gallo e mister Speciale, la musica potrà cambiare e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Tra le cose da attenzionare l’inizio del secondo tempo, quando, per qualche errore di troppo, il Marsala ha prodotto l’allungo decisivo che il Villaurea non ha saputo colmare. Tra quelle che confortano, invece, la seconda parte della ripresa, quando Cassata e compagni hanno mostrato il meglio del loro repertorio, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale, accorciando dal 4-1 al 4-3. E se il palo non avesse detto di no a Cassata a 30’ dalla fine, a quest’ora parleremmo di un’altra partita e di un altro risultato.

Le cose si erano messe male nella parte iniziale del match quando Tendero e De Bartoli lanciavano la fuga marsalese, portando i padroni di casa sul 2-0. Poco prima dello scadere ci pensava il “solito” Cassata a riaprire la partita, sfruttando un bell’assist di Ingrassia.

Sembrava il prologo per la rimonta del Villaurea ed invece, al riavvio delle ostilità, i lilibetani producevano lo sforzo poi rivelatosi decisivo. Ancora Tendero e poi Pierro portavano a 4 le reti dei padroni di casa.

Tutto finito? Niente affatto perché gli ospiti non avevano intenzione di mollare e con una grande reazione d’orgoglio accorciavano con Musso e Giannusa, riaprendo inaspettatamente un match che fino a poco prima sembrava chiuso.

Gallo tentava pure la mossa del quinto di movimento, ma le speranze del Villaurea si infrangevano sul palo colto da Cassata a pochi centimetri dalla linea di porta, quando al suono della sirena mancavano 30 secondi. Era il timbro a secco di una sconfitta che rallenta la marcia in classifica, ma che non deve essere vista come un bocciatura. La squadra è viva e, siamo convinti che presto raccoglierà i frutti meritati di ciò che costruisce. Magari a partire da sabato prossimo, quando al Paladonbosco arriverà il Soverato Futsal, un interlocutore autorevole contro il quale servirà il miglior Villaurea per rimettersi in cammino.