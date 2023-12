Villaurea Monreale, c'è il primo rinforzo di dicembre: arriva Nicola Giannola

Il pivot potrà dare il suo valido contributo in termini di realizzazione

MONREALE,11 dicembre – Il cammino in classifica non è dei più spediti e la società, allora, corre ai ripari. Arriva in casa verdeazzurra il pivot classe '96 Nicola Giannola, proveniente dal Cus Palermo.

È lui il primo colpo del mercato “di riparazione” di dicembre che il vulcanico direttore sportivo della formazione salesiana Tony Sabella ha messo a segno, dopo averlo anticipato sabato scorso al termine del match perso contro il Soverato Futsal, ai microfoni di Monreale News.

Giannola, nome noto nel panorama del futsal regionale, potrà garantire quel bottino di reti, che certamente farà comodo alla squadra allenata da mister Antonio Gallo e Massimiliano Speciale.

L'ingaggio di Giannola arriva qualche giorno dopo che si erano, invece, divise le strade del Villaurea Monreale e del portiere Ciccio Virruso, che ha preferito interrompere il cammino stagionale all'interno del club salesiano.

Abile sotto porta, bravo con entrambi i piedi, non nuovo a stagioni ricche di gol, il classe '96 potrà dare quel contributo in termini realizzativi del quale ha bisogno la squadra salesiana.

Giannola, che ha già sostenuto qualche seduta di allenamento con il resto della squadra, così come prescrivono le norme federali potrà essere utilizzato da mister Gallo dopo il 15 dicembre e quindi sarà a disposizione sabato 23 per la delicata trasferta che il Villaurea Monreale sosterrà a Soverato per affrontare il Blingink.

“Sono molto contento dell'arrivo di Nico Giannola – afferma mister Gallo – perché potrà dare quel contributo di reti del quale abbiamo bisogno in questo campionato. Si tratta di un giocatore in grado di far fare il salto di qualità ad un organico valido, con il quale, sono certo, potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Frattanto, va ricordato, il campionato questa settimana osserva un turno di riposo. Lo staff tecnico del Villaurea Monreale, ciononostante, ha programmato un fitto calendario di sedute d'allenamento, per arrivare pronti alla sfida di sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale, quando è in programma la trasferta a Soverato, provincia di Catanzaro, per affrontare la locale squadra del Blingink.