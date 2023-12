Villaurea Monreale, c’è il secondo colpo: è Marco Romano

25 anni, giocatore duttile, va a potenziare l’organico dei salesiani

MONREALE, 13 dicembre – C’è fermento in casa Villaurea Monreale, in un momento in cui il periodo caratterizzato dalla possibilità di effettuare gli svincoli consente alle società di portare a termine quelle operazioni di marcato, cosiddetto “di riparazione”.

Dopo avere annunciato l’accordo con il forte pivot Nicola Giannola, la società ha ufficializzato oggi su propri canali social l’ingaggio di Marco Romano, anch’egli proveniente dl Cus Palermo.

25 anni, Romano è stato fortemente voluto dal direttore sportio Tony Sabella e dal tecnico salesiano, Antonio Gallo. Il neo acquisto certamente potrà dare il suo valido contributo alla formazione verdeazzurra, poiché è un giocatore molto duttile, capace di occupare efficacemente diverse zone del campo. Potrà essere impiegato, infatti, sia come centrale, che come laterale. Bravo con entrambi i piedi, fa della capacità di leggere le partite ed adeguarsi alle varie situazioni tattiche il suo cavallo di battaglia.

Conosce già gran parte dei componenti del roster della squadra e non avrà difficoltà ad inserirsi nello spogliatoio.

Anche lui sarà a disposizione dello staff tecnico per la partita di sabato 23 dicembre in quel di Soverato, dove il Villaurea Monreale affronterà il Blingink.