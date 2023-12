Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico si ferma ad un passo dall'impresa: contro il Palermo finisce 5-5

Secondo tempo di cuore dei monrealesi, che rimontano tre gol e vanno vicini alla vittoria

ALTOFONTE, 16 dicembre - Quando sembrava tutto perso, il PalaCanino ha rivisto i propri beniamini nel suo parquet: l'Atletico Monreale ritorna a segnare punti, facendo muovere la classifica con il primo pareggio della stagione contro il Palermo C5.

Un punto agrodolce: amaro perché a 7 secondi dalla fine l'Atletico era avanti, dolce perché il parziale alla fine del primo tempo era di 0-3 per i rosanero. Gli ospiti stavano infatti comandando la gara, che chiudeva il girone di andata, andando in triplo vantaggio prima della sirena di fine primo tempo.

La gara è bloccata fino a cinque minuti dalla fine della prima frazione: è Saviano, con un grande coast to coast, a trovare la rete del vantaggio rosanero. Sul finire dei primi venti minuti, l'arbitro Santangelo fischia due tiri liberi dubbi: l'Atletico non ha il tempo di protestare, perché in un giro di orologio si ritrova sotto di due reti grazie alle realizzazioni dal dischetto lontano di Daricca.

Quando sembrava tutto perduto per l'Atletico, dopo settimane senza luce, ecco che parte la scintilla all'inizio della ripresa, accesa da Francesco Lo Giudice: prima chiude l'assist per il gol dell'1-3 di Pellegrino, e poi segna da centrocampo il gol del momentaneo 2-3.

Il Palermo reagisce e, sfruttando la superiorità numerica dovuta all'espulsione per doppia ammonizione di Matteo Lupo, segna con il più classico degli schemi su secondo palo con Davì. Il 2-4 però non frena il furore "colchoneros", che trovano i due gol che servono per pareggiare prima con il solito Macaluso, che mette dentro su servizio di Anitra e poi grazie all'astuzia di Lucchese, che si prende un calcio di rigore che poi trasforma.

Mentre la partita sembrerebbe essere destinata a terminare in pareggio, l'Atletico, a 3 minuti dalla fine, trova il gol grazie a Macaluso, abile a capire le intenzioni del centrale avversario Marretta e ad anticiparlo, segnando a porta sguarnita. Dopo la dedica a Natale Macaluso da parte del suo numero 9, l'Atletico vedeva vicinissima la vittoria. Sembrava fatta, ma un tiro di Daricca, con deviazione fortuita ma decisiva di Pellegrino, regala un punto al Palermo.

C'è dell'amaro in bocca per l'Atletico, ma anche la consapevolezza che qui inizia un nuovo campionato per i "colchoneros", che fra una settimana termineranno il loro comunque stupendo 2023 con la sfida al PalaCanino contro lo Sporting Alcamo.