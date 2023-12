Soverato è ancora indigesta per il Villaurea Monreale, il Blingink vince per 3-1

Continua il momento negativo dei salesiani, che incassano la terza sconfitta consecutiva

SOVERATO, 23 dicembre – Non sarà un bel Natale per il Villaurea Monreale, che non inverte il trend negativo ed esce sconfitto dal PalaScoppa di Soverato col punteggio di 3-1, inanellando la terza sconfitta consecutiva e con un solo punto in cinque partite, mantiene un ruolino di marcia che comincia a diventare preoccupante.

Contro il Blingink era uno scontro diretto, considerato che i calabresi viaggiavano a quota 10 in classifica esattamente come i salesiani. E lo scontro diretto è andato ai padroni di casa, che hanno avuto il merito di mettere tre volte la palla in rete e di sapersi difendere con ordine quando l’azione del Villaurea è diventata più insistente.

Per il resto, è sembrato un film già visto: partita giocata bene dagli uomini di Gallo, che hanno tenuto il campo, hanno mostrato di essere tonici, come spesso hanno fatto, ma hanno confermato il mal di gol che li affligge da inizio anno e che sembra non volerli abbandonare.

Anche questa volta, tra l’altro, la squadra si è trovata a dover inseguire, nonostante avesse già costruito un paio di buone occasioni, e ancora una volta non è stata in grado di risalire la china e raddrizzare il risultato.

A sbloccare il match ci aveva pensato Santaguida, prima bravo a spedire alle spalle di Di Maria con un destro rasoterra, poi fortunato nel trovare la fortuita deviazione di Musso su un tiro che sarebbe finito da tutt’altra parte. Sul 2-0 Blingink per il Villaurea Monreale tutto è diventato molto più difficile e fino al riposo i padroni di casa hanno saputo difendersi senza eccessivi affanni.

Nella ripresa, poi, quando sarebbe stato necessario serrare le fila per rimontare, arrivava il terzo gol dei calabresi che allungavano con Labate.

Soltanto nella seconda parte della ripresa i biancazzurri riuscivano ad accorciare con un bel tiro di Lo Nigro, forse sull’unica indecisione del portiere calabrese Scerbo. Il Villaurea cercava di affrettare i tempi e di alzare il ritmo, ma la difesa calabrese non vacillava fino al 3-1 finale.

Adesso occorrerà non abbattersi, restare compatti e credere nei propri mezzi, soprattutto dopo l’arrivo di Giannola e di Romano, quest’ultimo forse il migliore in campo. Dopo la sosta natalizia al Paladonbosco arriva il Mistral Carini e non c’è tempo per piangersi addosso.